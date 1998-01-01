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فيديو.. برشلونة يفوز على ملقا ويعزز صدارته في الليغا

الأحد 11 مارس 2018 12:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يفوز على ملقا ويعزز صدارته في الليغا



وكالات / سما /

عاد برشلونة بفوز ثمين على حساب ملقا ، بهدفين نظيفين ، لحساب فعاليات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإسباني ، في اللقاء الذي احتضنه ملعب لاروزاليدا .

وبحث برشلونة على تسجيل الهدف الأول منذ الدقائق الأولى ، حيث شن العديد من الهجمات على مرمى أصحاب الأرض ، إلى أن انفرد لويس سواريز بالحارس روبيرتو خيمينيز في الدقيقة 11 لكن المهاجم الأوروجواياني سدد الكرة في الشباك الخارجية .

بعدها بثلاث دقائق ، افتتح سواريز نتيجة المباراة انطلاقة رائعة من الجهة اليسري عن طريق جوردي ألبا الذي أرسل عرضية لداخل المنطقة فى اتجاه قناص برشلونة الذي ارتقي لها وسددها برأسية قوية سكنت شباك الحارس خيمينيز بنجاح .

في الدقيقة 28 أضاف فيليب كوتينيو الهدف الثاني لصالح البلاوجرانا ، بعد عرضية رائعة من الجهة اليمنى عن طريق عثمان ديمبيلي في اتجاه اللاعب البرازيلي الذي أسكن الكرة في الشباك ، مهدياً فريقه فوزاً مريحاً ومبكراً .

 

وبهذا الفوز ، رفع برشلونة رصيده إلى 72 نقطة في المركز الأول لترتيب الدوري الإسباني ، بينما تأزمت وضعية ملقا في المركز الأخير برصيد 13 نقطة .

#برشلونة #ملقا #الدوري الاسباني

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