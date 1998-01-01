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كارن ابو زيد : وضع غزة كارثي وتمويل الاونروا واجب دولي

السبت 10 مارس 2018 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
كارن ابو زيد : وضع غزة كارثي وتمويل الاونروا واجب دولي



بيروت /وكالات/

اعتبرت المفوضة العامة السابقة لوكالة الاونروا كارين ابو زيد، في حديث الى ليبانون فايلز أن "الوضع في غزة كارثي".

وقالت: "كل شي ينقص. الماء ، الطعام ، التعليم. غزة مقطوعة كليا والكل خائف حتى الموت من دون كهرباء. السكان في وضع يائس . حاولت وصف الوضع في اجتماع غير رسمي لمجلس الامن الدولي حول المسألة وتشجيع الدول للعمل معا على حل ، ذلك ان كلهم لديهم افكار لكنهم يعملون في اتجاهات مختلفة. حاليا، الكل قلق من المناخ السياسي العام حول العالم والسؤال هو الى اي مدى سيتم الذهاب لمساعدة الفلسطينيين .علينا التفكير جيدا بذلك والقيام بكل ما بوسعنا للمحافظة على تدفق المعلومات".
واعربت ابو زيد عن خيبة املها من تقليص التمويل الاميركي للاونروا، مشيرة الى ان " الاونروا هي منظمة دولية وتمويلها هو واجب دولي". واعربت عن املها ان يتم الرجوع عن القرار لا سيما ان "هناك اصواتا حكيمة للغاية تصدر عن الادارة الاميركية".
وقالت ابو زيد ان الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الامم المتحدة "ستحدث فرقا وستكون خطوة الى الامام لكن هناك الكثير من العوائق لاسباب كثيرة نعرفها".

#الاونروا #غزة #دولة فلسطينية #الامم المتحدة

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