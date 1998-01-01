دائرة المراة في اتحاد نقابات عمال فلسطين بيت الشعب تختتم مخيم المراة العاملة الثاني

اريحا / سما /

اختتمت دائرة المراة في اتحاد نقابات عمال فلسطين في محافظة اريحا والاغوار – بيت الشعب ، مخيم المراة العاملة الثاني الذي تنفذه الدائرة للسنة الثانية على التوالي واستمر ليومين ، وذلك بمناسبة الثامن من اذار عيد المراة العالمي .

وقالت سامية السويطي منسقة المخيم ان الاتحاد ومن خلال علاقاته بالمؤسسات الرسمية ، قد نفذ هذا المخيم تحت عنوان ( المراة شريكة في البناء ) وذلك بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة اريحا والاغوار، وبمشاركة 40 امراة عاملة من المديريات والمؤسسات الرسمية والامنية والجمعيات والاتحادات في المحافظة .

وحضر افتتاح المخيم محيي الياسيني نائب رئيس بلدية اريحا ومدير عام شرطة محافظة اريحا والاغوار العقيد فواز طالب والدكتور وائل نظيف امين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين بيت الشعب ، ومدراء الدوائر والمؤسسات والبنوك الشريكة .

ورحب الدكتور نظيف بالحضور من المؤسسات الشريكة والداعمة للحركة العمالية ولدور المراة في الحركة النقابية ، مثمنا دور دائرة المراة ونشاطاتها واكد على ان الاتحاد يولي اهتماما بقضايا المراة ، خاصة لما تتعرض له من استغلال ، فيما اثنى نائب رئيس البلدية محيي الياسيني على جهود النقابات العمالية لدعم المراة العاملة ، بدوره اوضح مدير عام الشرطة العقيد فواز طالب ان من اهداف الشرطة بناء العلاقات مع المؤسسات من اجل خدمة المجتمع الفلسطيني، وكرمت الشرطة عدد من العاملات ، كما كرمتالسيدة سامية السويطي لانتخابها منذ اسابيع قليلة رئيسة للجنة العلاقات العامة للجنة المراة في الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات في القاهرة .

وفي اليوم الاول للمخيم شاركت النساء العاملات في محاضرات تهم المراة ومن ابرزها محاضرة للبصريات قدمها نقيب اخصائي البصريات في فلسطين اشرف الريماوي،ومحاضرة مقدمة من مكافحة المخدرات حول موضوع آفة المخدرات في المجتمع الفلسطيني ودور المراة في حماية المجتمع والاسرة ، ثم تناولت المشاركات طعام الغذاء في الحديقة الاسبانية.

وفي اليوم الثاني قدم اخصائي التغذية د. حنا رشماوي محاضرة في التغذية ، وحماية الاسرة والعائلة من خلال توازن مكونات السفرة اليومية، واجاب على اسئلة المشاركات ، ثم انطلقت المخيم الى محافظة سلفيت حيث حل ضيفا على بلدية دير استيا، وكان في استقبال المشاركات رئيس البلدية سعيد علي زيدان واعضاء المجلس البلدي واعضاء التنظيم .

ورحب رئيس البلدية بالمخيم ، مثمنا دور المراة في البناء المجتمعي ودورها في البناء الوطني ، ثم القى علي السنتريسي امين سر الاتحاد كلمة شكر فيها رئيس بلدية واعضاء مجلس بلدي دير استيا واعضاء تنظيم حركة فتح على استقبالهم للمخيم، واوضح ان التعاون ما بين الاتحاد ونقاباته ودوائره مع البلديات والمؤسسات الرسمية ، نتج عنه اقامة مخيمات ونشاطات تهم المراة وتزيد من فعاليتها في خدمة المجتمع والحركة العمالية والنسوية وتاطيرها نقابيا.

وقامت المشاركات في المخيم بجولة في بلدة دير استيا حيث شرح رئيس البلدية الجهد الذي تقوم به البلدية لحماية الاثار الجميلة في البلدة وتسويقها محليا وعالميا والبرامج التي سيتم تنفيذها لجعل منطقة القصر منطقة سياحية جاذبة ، وبعد تناول المشاركات لطعام الغذاء في قصر ابو حجلة الاثري ، اقام منسق المخيم ابراهيم قواريق من شرطة اريحا برنامج ( س ج ) وقدم هدايا للفائزات مقدمة من داعمين للمخيم من تجار اريحا ،ثم انطلق المخيم في مسير في وادي قانا الذي يعد من اجمل المناطق الطبيعية في فلسطين والذي يتعرض لهجمة استيطانية منظمة .

ومن ثم ،تم اقامة حفل اختتام فعاليات المخيم في وادي قانا في الطبيعة الخلابة حيث تم توزيع الشهادات على الخريجات ، وقدمت منسقة المخيم درع تقدير لرئيس بلدية دير استيا ومديرة المدرسة عضو المجلس البلدي عائشة سعيد ، وشكرت اعضاء دائرة المراة المنسقات للمخيم الاخوات منى الخطيب وجيهان حرب ومرام ابو شوشه.