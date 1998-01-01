وزير الاوقاف والرجوب يفتتحان مسجد أبو بكر الصديق في دير شرف

نابلس / سما /

افتتح وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، ومحافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب، اليوم السبت، مسجد أبو بكر الصديق في بلدة دير شرف غرب نابلس.

وجرى الافتتاح بحضور المتبرع محمد عبد الرحيم نوفل، والقائمين على بناء المسجد، وجمع من ممثلي المؤسسات المختلفة، وعلماء ورجال أعمال ومدير عام اوقاف نابلس محمد الكيلاني .



وأكد ادعيس أهمية بناء المساجد ودورها الطليعي في ايصال رسالة الاسلام لكل الناس وتنويرهم ووضعهم على الطريق القويم من خلال الخطب والدروس والمواعظ، وأهميتها في حياة الناس اليومية على كافة الصعد.



وقال: إن رسالة المسجد في حقيقة الأمر هي رسالة الإسلام والتوحيد والهداية والاعتصام بحبل الله، وأن المنابر هي وسيلة لوحدتنا الوطنية وليس للفرقة والانشقاق؛ لأن فلسطين أغلى من ذلك وهي بحاجة لوحدتنا، من أجل تحرير الأرض والإنسان والمقدسات.



بدوره، قال الرجوب: إن المساجد مكان للوحدة الوطنية ولدعم المشروع الوطني، محذرا من يستغلون المنابر لأهداف سياسية فئوية لكونهم ممن يضر بقضية شعبنا العادلة .

وحذر من يستغلون الشعارات الوطنية في ضرب الوحدة الوطنية، داعيا الله تعالى أن يجنب شعبنا ووطننا الفتنة المنتشرة في طول الوطن العربي وعرضه .



وفي كلمته شكر الكيلاني المتبرع، وقال: إن المساجد عبارة عن جواز عبور الى الآخرة وضمان دخول الى الجنة وأن من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة.



وتخلل حفل افتتاح المسجد الذي حضره حشد من اهالي البلدة ابتهالات وأناشيد دينية، وفي نهاية الاحتفال تم تكريم المتبرع، والمشرف على عملية البناء من قبل وزارة الأوقاف.