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مسيرة بالدراجات الهوائية دعما لفلسطين في هولندا

السبت 10 مارس 2018 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



امستردام / سما /

انطلقت اليوم مسيرة بالدراجات الهوائية، من ساحة البرلمان الهولندي، لتجوب شوارع المدينة باتجاه محكمة العدل الدولية، ثم العودة الى ساحة البرلمان الهولندي.

قام بتنطيم المسيرة كل من (BDS) و(DOCP)، وقد القيت كلمات، طالبت بمقاطعة الاحتلال، ورفع الظلم والمعاناة عن الشعب الفلسطيني، ورفض قرار ترمب باعلان مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، واكدت على ضرورة اعتراف الحكومة الهولندية بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

شاركت في المسيرة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" - اقليم هولندا والجالية الفلسطينية، كذلك المؤسسات المناصرة للقضية الفلسطينية.

يذكر انه سيتم تنظيم مسيرة مثيلة في ايطاليا.

#مسيرة #هولندا

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