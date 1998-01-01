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الحايك: اليأس يسيطر على سكان غزة والقدرة الشرائية تراجعت بنسبة 60%

السبت 10 مارس 2018 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

دعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين بغزة اليوم السبت لضرورة التحرك العاجل لتقديم مساعدات اقتصادية تنموية للقطاع الخاص ولأهالي غزة بالتزامن مع بروز أزمات وتداعيات جديدة للحصار الاسرائيلي وسوء الاوضاع الاقتصادية.

وقال الحايك في تصريح صحفي إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن سكان غزة أصبحوا يعيشون حالة من اليأس ولن يستطيعوا تحمل سوء الاوضاع المعيشية خلال الأشهر المقبلة في ظل حالة الانهيار الكامل التي يشهدها قطاع غزة في مختلف مناحي الحياة.

وأوضح الحايك أن سوء الاوضاع الاقتصادية قد يدفع أهالي غزة لأساليب غير مشروعة لتأمين احتياجاتهم المعيشية مشيراً إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين انخفضت لأكثر من 60% في ظل غياب الحلول اللازمة لإنهاء أزمات غزة.

وأضاف الحايك أن حالة الانهيار الكامل  التي يشهدها قطاع غزة رفعت نسبة الفقر لحوالي 80%، و البطالة إلى 50% بالتزامن مع انعدام فرص العمل وعدم قدرة القطاع العام والخاص على استيعاب المزيد من العمال والخريجين، وغياب الحلول الحكومية ،وعدم تمكن التجار ورجال الاعمال من الاستثمار في مشاريع تنموية جديدة .

وناشد الحايك الرئيس محمود عباس رئيس الكل الفلسطيني لتوجيه التعليمات للتخفيف عن أهالي غزة وتقدم الدعم اللازم للقطاع الخاص وتعويضه عن خسائره المالية ،و الاستمرار في الضغظ لانجاز المصالحة الفلسطينية، كونها طوق النجاة الوحيد للقضية بصورة عامة، والشعب الفلسطيني وقطاع غزة بصورة خاصة.

وطالب الحايك المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الإنسانية وكافة الأطراف بالتحرك العاجل واتخاذ خطوات عملية وجدية على الأرض لوقف هذا التدهور وانقاذ الحياة في قطاع غزة، مؤكدا إلحاحية الدعم المالي العاجل والسريع، وأن استمرار هذا الوضع سيفاقم من المشكلات المعيشية.

#على الحايك #غزة #القدرة الشرائية

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