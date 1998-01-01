جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فروانة: احتجاز الجثامين هي واحدة من أبشع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال

السبت 10 مارس 2018 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن احتجاز جثامين الشهداء هي واحدة من اكبر وابشع الجرائم الانسانية والدينية والقانونية والاخلاقية التي ترتكبها دولة الاحتلال.

واضاف: ان دولة الاحتلال هي الوحيدة في العالم التي تمارس هذه الجريمة في اطار سياسة ممنهجة وعلنية، وفي الاونة الاخيرة اقرت قوانين تجيز استمرار احتجاز الجثامين، بهدف الانتقام منهم ومعاقبتهم بعد موتهم، ولردع الاحياء من بعدهم، واحيانا لغرض الضغط والابتزاز وايذاء عائلاتهم.

وتابع:  انها تحتجز جثامين الشهداء  لأيام وشهور، بل لسنوات وعقود في ما يُسمى بـ "مقابر الأرقام" او داخل ثلاجات الموتى. كما وتعاقب عائلاتهم وتمنعهم من الوصول إلى أضرحتهم أو حتى الاقتراب من المقابر التي يدفنون فيها!

واوضح فروانة ان هذه سياسة قديمة جديدة، لجأت إليها دولة الاحتلال منذ اتمام احتلالها وسيطرتها على باقي الأراضي الفلسطينية عام 1967، وما تزال تحتجز نحو (250) من الجثامين لشهداء فلسطينيين استشهدوا في فترات متفاوتة وظروف مختلفة، بعضهم استشهدوا في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وبعضهم استشهدوا في العدوان الأخير على غزة صيف 2014، فيما هناك من استشهدوا خلال "انتفاضة القدس" التي اندلعت في اكتوبر2015..

 جاءت تصريحات فروانة هذه في الذكرى الـ40 لعملية الساحل الفدائية واحتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجثمان الشهيدة "دلال المغربي" قائدة العملية و التي استشهدت خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في مثل يوم غد 11 آذار/مارس من عام 1978.

وبين فروانة ان احتجاز الجثامين ممارسة منافية لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، لاسيما اتفاقيات جنيف الأولى و الثالثة و الرابعة. تلك الاتفاقيات التي نصت في بعض موادها على حق الموتى في التكريم. وألزمت دولة الاحتلال بتسليم الجثث إلى ذويها، ومراعاة الطقوس الدينية اللازمة خلال عمليات الدفن، بل وحماية مدافن الموتى وتسهيل وصول ذويهم إلى قبورهم، واتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ ذلك.

يذكر بأنه في الحادي عشر من آذار/مارس عام 1978، قادت الشهيدة الفلسطينية "دلال المغربي" مجموعة من مقاتلي " حركة فتح " مكونة من احد عشر فدائيا، ونفذت عملية فدائية نوعية تمثلت بعملية انزال بحرية على الساحل قرب تل ابيب وانتهت العملية بمقتل وجرح قرابة ثلاثين اسرائيليا، ومنذ ذلك التاريخ وسلطات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيدة "دلال المغربي، التي تُعتبر واحدة من أشهر الفدائيات الفلسطينيات عبر تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة.

#عبدالناصر فروانة

أخبار ذات صلة

اعتقال -ارشيفية

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من عائلة واحدة في طولكرم و يستولي على مبالغ مالية

الميزان- ارشيف

الميزان: القضاء الإسرائيلي مستمر في تحصين مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين

وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية.. قصاصو أثر يجمعون الأدلة من الخليل الى نيجيريا!

حماس- ارشيف

حماس: احتجاز جثامين شهداء النفق محاولة يائسة لانتزاع موقف من المقاومة في غزة

غزة - ارشيف

جيش الاحتلال: الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة قد تؤدي إلى حرب جديدة

ازمة كهرباء غزة -ارشيفية

الحكومة : لا يمكن لنتنياهو ان يتبرأ من ازمة كهرباء غزة التي سببها الاحتلال والانقسام

الأكثر قراءة اليوم

التركيبة المرتقبة لمنظمة التحرير تكشف ملامح خليفة عباس و هؤلاء أبرز المرشحين

الأحمد: لا توجد قوة في الأرض تستطيع فرض "صفقة القرن" على الفلسطينيين

ترامب يورط نفسه أمام الكاميرا.. موقف محرج بعد خطأ الموت

العثور على طفلة اردنية نهشتها كلاب ضالة حتى الموت

هدية غير متوقعة من تيريزا ماي لمحمد بن سلمان

مدرب ليفربول يكشف سر تألق المصري محمد صلاح

صحيفة كويتية : إسرائيل وأمريكا على وشك ضرب سوريا

الأخبار الرئيسية

نتنياهو غوتيرس - ارشيف

نتنياهو يطالب بتقليص إضافي على موازنة "الأونروا" ونقل جزء منها للاردن

مظاهرات المعلمين - ارشيف

مؤسسة الحق تطالب بوقف التقاعد القسري المبكر في وزارتي التربية والصحة بالضفة

الرئيس عباس

نتائج التقارير الطبية للرئيس عباس فاجأته ..

غزة -ارشيفية

القيادة الفلسطينية ترفض دعوة واشنطن لبحث الوضع في قطاع غزة

مجدلاني - ارشيف

مجدلاني: اتفاق نهائي في ملف موظفي غزة وخلافات حول القضاء والجباية والاراضي

الاتصالات الفلسطينية