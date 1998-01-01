حركة فتح إقليم الشرقية تستقبل اللجنة الشعبية للاجئين خان يونس

خانيونس / سما /

استقبلت حركة فتح اقليم الشرقية ممثلة بالاخ / ابراهيم ابو علي امين السر و قيادة الاقليم الدكتور مازن ابو زيد مدير عام المخيمات بدائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية و اللجنة الشعبية للاجئين بمحافظة خان يونس ، حيث تم مناقشة العديد من القضايا التي تخص اللاجئين الفلسطينيين و تقليص الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث الدولية و القرار الأميركي الاخير و القاضي بوقف تمويل الوكالة الدولية ، و اكدت حركة فتح اقليم الشرقية على لسان ابو علي امين سر الاقليم موقفها الرافض لكل الاملاءات الاميريكية التي تستهدف استقلالية القرار الوطني الفلسطيني و الثوابت الفلسطينية و في مقدمها القدس الشريف.



من جهته شكر الدكتور مازن ابو زيد قيادة اقليم الشرقية التي تستجيب دومآ لكافة انشطة و فعاليات اللجان الشعبية للاجئين مثمنآ مواقف فتح المشرفة في كل المراحل و تقدم بالشكر لقيادة اقليم الشرقية.



و في ختام اللقاء قدم ابو زيد و اللجنة الشعبية للاجئين هدية تذكارية للاقليم بمناسبة افتتاح المقر الجديد و تقديرآ لعطاءهم المتواصل في كل الميادين.