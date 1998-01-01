جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حركة فتح إقليم الشرقية تستقبل اللجنة الشعبية للاجئين خان يونس

السبت 10 مارس 2018 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

استقبلت حركة فتح اقليم الشرقية ممثلة بالاخ / ابراهيم ابو علي امين السر و قيادة الاقليم الدكتور مازن ابو زيد مدير عام المخيمات بدائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية و اللجنة الشعبية للاجئين بمحافظة خان يونس ، حيث تم مناقشة العديد من القضايا التي تخص اللاجئين الفلسطينيين و تقليص الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث الدولية و القرار الأميركي الاخير و القاضي بوقف تمويل الوكالة الدولية ، و اكدت حركة فتح اقليم الشرقية على لسان ابو علي امين سر الاقليم موقفها الرافض لكل الاملاءات الاميريكية التي تستهدف استقلالية القرار الوطني الفلسطيني و الثوابت الفلسطينية و في مقدمها القدس الشريف. 


من جهته شكر الدكتور مازن ابو زيد قيادة اقليم الشرقية التي تستجيب دومآ لكافة انشطة و فعاليات اللجان الشعبية للاجئين مثمنآ مواقف فتح المشرفة في كل المراحل و تقدم بالشكر لقيادة اقليم الشرقية. 


و في ختام اللقاء قدم ابو زيد و اللجنة الشعبية للاجئين هدية تذكارية للاقليم بمناسبة افتتاح المقر الجديد و تقديرآ لعطاءهم المتواصل في كل الميادين.

#حركة فتح #اللجنة الشعبية

أخبار ذات صلة

ابو مرزوق - ارشيف

ابو مرزوق : لم نتسلم دعوة لحضور المجلس الوطني ..الشعبية تدعو حماس لحضور اجتماع اللجنة التحضيرية

مجدلاتي

د.مجدلاني: إعلان غزة "إقليم متمرد" غير وارد على الاطلاق

مدير عمليات الاونروا - بوشاك

بوشاك : لا احد معني بالحرب في غزة وسنواصل تقديم خدماتنا للاجئين

1-1

صور: عناصر حزب الله في قلب مخيم البراجنة للاجئين الفلسطينيين والسبب ؟!

اونروا - غزة

الاونروا : نتخذ اجراءات حاسمة ضد اي فساد والاولوية في التوظيف للاجئين

ابو حسنه : شركة اتصالات عربية كبرى استجابت لحملة الاونروا العالمية للتبرع للاجئين

الأكثر قراءة اليوم

التركيبة المرتقبة لمنظمة التحرير تكشف ملامح خليفة عباس و هؤلاء أبرز المرشحين

الأحمد: لا توجد قوة في الأرض تستطيع فرض "صفقة القرن" على الفلسطينيين

ترامب يورط نفسه أمام الكاميرا.. موقف محرج بعد خطأ الموت

العثور على طفلة اردنية نهشتها كلاب ضالة حتى الموت

هدية غير متوقعة من تيريزا ماي لمحمد بن سلمان

مدرب ليفربول يكشف سر تألق المصري محمد صلاح

صحيفة كويتية : إسرائيل وأمريكا على وشك ضرب سوريا

الأخبار الرئيسية

نتنياهو غوتيرس - ارشيف

نتنياهو يطالب بتقليص إضافي على موازنة "الأونروا" ونقل جزء منها للاردن

مظاهرات المعلمين - ارشيف

مؤسسة الحق تطالب بوقف التقاعد القسري المبكر في وزارتي التربية والصحة بالضفة

الرئيس عباس

نتائج التقارير الطبية للرئيس عباس فاجأته ..

غزة -ارشيفية

القيادة الفلسطينية ترفض دعوة واشنطن لبحث الوضع في قطاع غزة

مجدلاني - ارشيف

مجدلاني: اتفاق نهائي في ملف موظفي غزة وخلافات حول القضاء والجباية والاراضي

الاتصالات الفلسطينية