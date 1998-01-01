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الشرطة تنهي التحقيقات في قضية مقتل "مصلح" بغزة وتعلن دافع ارتكاب الجريمة

السبت 10 مارس 2018 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تنهي التحقيقات في قضية مقتل "مصلح" بغزة وتعلن دافع ارتكاب الجريمة



غزة / سما /

قالت الشرطة في غزة إن جهاز المباحث العامة أنهى، اليوم السبت، التحقيق في قضية مقتل المواطن "عدنان مصلح" من حي النصر بمدينة غزة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة المقدم أيمن البطنيجي، أن المباحث أحالت المتهمَيْن في الجريمة وهما "ص، ح" (28 عامًا) و "م، س" (28 عامًا) إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها في القضية.

وأشار الى أن "التحقيقات أفادت بأن دافع الجريمة هو السرقة، حيث خططا لسرقة دراجة نارية ومبلغ مالي بسيط كانا بحوزة المجني عليه".

وكانت الشرطة عثرت يوم الخميس الماضي على الشاب "مصلح" (29 عامًا) مقتولًا في ظروف غامضة داخل شقة سكنية بمنطقة "الصحابة" وسط مدينة غزة.

وكان المواطن مصلح  يعمل سائق على دراجة نارية لتوصيل الطلبات للمنازل "ديلفري" حيث استدرجه القاتل الى منطقة الصحابة بغزة حيث جرى قتله.

#الشرطة #مصلح #قتل

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