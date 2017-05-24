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فيديو.. مانشستر يونايتد يؤمن الوصافة بالتفوق على ليفربول

السبت 10 مارس 2018 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر يونايتد يؤمن الوصافة بالتفوق على ليفربول



وكالات / سما /

تمكن مانشستر يونايتد من حسم ديربي إنجلترا في افتتاح الجولة رقم 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وقمته بالتفوق على ليفربول بنتيجة 2-1.

افتتح التسجيل للشياطين الحمر اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأولبعد مراوغة الظهير الأيمن لليفربول أرنولد.

وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني مستغلاً ارتباك دفاع ليفربول في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول الذي انتهى بهذه النتيجة ليحقق أعلى سجل تهديفي له في موسم واحد بقميص مانشستر يونايتد (12 هدف).

وكاد اللاعب خوان ماتا قد أضاع فرصة محققة للتسجيل بمقصية رائعة في الدقيقة 38 بعد عرضية رائعة من أليكسيس سانشيز، وأعادت للأذهان مقصيته في ليفربول في موسم 2014-2015.

وفي الشوط الثاني كثف ليفربول ضغطه على مرمى مانشستر يونايتد وأدى ذلك إلى تسجيل إيريك بايي مدافع الشياطين الحمر هدف بالخطأ في مرماه بعد عرضية من ساديو ماني في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

واستمر ضغط ليفربول حتى اللحظة الأخيرة من اللقاء حتى أضاع محمد صلاح أخر تسديدة من اللقاء في الدقيقة 96 من عمر المباراة ليثبت مانشستر يونايتد موقعه في المركز الثاني ويؤمن الوصافة.

هذه النتيجة رفعت رصيد مانشستر يونايتد بطبيعة الحال لـ 65 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد ليفربول عند 60 نقطة في المركز الثالث وقد يتغير هذا الوضع في ظل انتصار توتنهام غداً.

#مانشستر يونايتد #ليفربول #الدوري الانجليزي

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