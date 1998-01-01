أردوغان لحلف الناتو: تعالوا إلى سوريا لماذا لا تأتون!

اسطنبول / وكالات /

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة لـ"الناتو" للقدوم إلى سوريا والمساعدة في حماية الحدود التركية من "الإرهابيين" والتي أكدت أنقرة مراراً أنها بمثابة الحدود المتقدمة للحلف.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه، اليوم السبت، أمام أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في محافظة مرسين: "أخاطب الناتو، أين أنتم؟، تعالوا إلى سوريا، لماذا لا تأتون، أليست تركيا إحدى دول الناتو؟".

وأضاف أردوغان: "دعوتمونا إلى أفغانستان والصومال والبلقان فلبينا النداء، والآن أنا أدعوكم: تعالوا إلى سوريا.. لماذا لا تأتون؟".

وحول أهداف عملية "غصن الزيتون" التركية في منطقة عفرين شمال غرب سوريا، قال أردوغان: "لسنا قوة احتلال، هدفنا فقط تطهير حدودنا مع سوريا من الإرهابيين.. سوف نطهر عفرين من الإرهاب ومن ثم نطهر منبج وتل أبيض والقامشلي وكل حدودنا من الإرهابيين"، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد المتمركزين في المنطقة.