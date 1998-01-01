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نتائج التقارير الطبية للرئيس عباس فاجأته ..

السبت 10 مارس 2018 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج التقارير الطبية للرئيس عباس فاجأته ..



وكالات

قال موقع ديبكا العبري إن النتائج التقرير الطبية للرئيس الفلسطيني محمود عباس أظهرت أنه يتمتع بصحة جيدة، وبحسب الموقع فإن الرئيس عباس نفسه تفاجأ بنتائجها.

وفي ضوء نتائج هذه التقارير، أوصى الأطباء الأمريكيون بأن يتناول الرئيس أبو مازن عددًا من الأدوية بانتظام مع أدوية أخرى جديدة.

وأشار موقع ديبكا نقلا عن مصادره، أن التوصيات الرئيسية للرئيس الفلسطيني كانت أن يخفض بشكل كبير عدد الرحلات التي يقوم بها خاصة الجوية منها.

واعتبر الموقع أن كل ما نشر سابقا عن خلافة الرئيس عباس أصبح حديثا سابقا لأوانه.

#الرئيس عباس #نتائج #طبية #صحة

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