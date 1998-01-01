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"حشد" وفريق المستقبل الشبابي تنظمان يوما ًتطوعياً في مدارس قطاع غزة

السبت 10 مارس 2018 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع فريق المستقبل الشبابي، اليوم السبت، حمله تطوعيه بعنوان (المتطوع الصغير).

ونفذت الفاعلية في مدرسه الشاطئ المشتركة "و" غرب غزه، بحضور أكثر من 945 طالب وطالبة، وبتنفيذ من أعضاء الهيئة الدولية، وأعضاء فريق المستقبل الشبابي المكون من 40 شاب وشابة.

وهدفت المبادرة إلى غرس مفهوم التطوع في نفوس الطلاب واشراكهم في الحملات التطوعيه المدرسية، وذلك من أجل تعزيز المشاركة الإيجابية، وحثهم على العمل بروح الفريق.

وتضمنت المبادرة تنظيف وتلوين الساحة المدرسية وترتيب المكتبة وتنظيمها بشكل أفضل، ورسم جداريات داخل أسوار المدرسة، وزراعه أكثر من 30 شجره داخل المدرسة، إضافة إلى عرض فيلم مرئي في داخل صفوف يوضح أهميه العمل التطوعي.

وفي الختام وجه د. علاء حمودة مدير دائرة التدريب والتوعية في الهيئة كلمه للأطفال في المدرسة أكد فيها على أهمية العمل التطوعي، وضرورة تنظيف الساحات وجعل المدرسة تحمل بيئه أكثر أماناً ونظافة، مشدداً على أهميه غرس مفاهيم التطوع والعمل الجماعي.

فيما أكد أ. محمود صالحه مدير فريق المستقبل الشبابي على أهميه تطوير الحملات التطوعية في داخل المدارس وفي المؤسسات التربوية، من أجل خلق جيل يحمل ثقافه التطوع والاعتماد على الذات وبناء الوطن بصوره خاليه من الاتكالية.

بدورها تقدمت الأستاذة هدى الأطرش مديره مدرسه الشاطئ المشتركة بالشكر لكلاً من الهيئة الدوليه وفريق المستقبل الشبابي لما قدموه من خدمات للمدرسة، ورحبت بكل المبادرات النوعية التي تعزز المفاهيم الاجتماعية الإيجابية لدى الطلاب والطالبات.

#حشد #المستقبل الشبابي

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