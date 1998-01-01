فولكسفاغن بصدد استدعاء ما يربو على 33 ألف سيارة معيبة بالصين

وكالات / سما /

ذكرت المصلحة العامة لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر الصحي أن شركة فولكسفاغن تعتزم استدعاء 33142 سيارة في الصين على خلفية عيب اكتشف في صمامات تصريف.

وقالت المصلحة على موقعها الإلكتروني إن الشركة المصنعة تقدمت بخطة لاستدعاء 33142 سيارة مستوردة من طراز (طوارق) جرى تصنيعها خلال الفترة بين ديسمبر 2014 و نوفمبر 2017.

وتم تزويد محركات السيارات التي سيتم استدعاؤها بصمامات تصريف لا تسمح بصرف المياه بشكل مناسب، ما قد يؤدي إلى مخاطر تهدد السلامة.

وأوضحت المصلحة أن الشركة ستشرع في استدعاء السيارات في 30 أبريل القادم.