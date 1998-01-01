جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. هو وهي

طرق لتجنب الوقوع في حب الشخص الخطأ

السبت 10 مارس 2018 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرق لتجنب الوقوع في حب الشخص الخطأ



وكالات / سما /

يمكن لحب الشخص غير المناسب التسبب في الكثير من المشاكل وانعدام الشعور بالاستقرار وخيبة الأمل، ولتجنب هذا الخطأ القاتل، لابد من احترام 5 خطوات أساسية حسب ما ورد في موقع "إلكريما" الإلكتروني: 

 

1- معرفة ما تريد

يجب أن تعرف ما تريد وما هو جيد بالنسبة لك، وأن تفكر بعمق في نوع الشخص الذي يناسب شخصيتك وأسلوب حياتك.

 

على سبيل المثال، إذا كنت شخصاً يحب النظام والترتيب، لا يمكنك أن تختار شريك حياة فوضوي يمكن أن يتسبب بالكثير من المشاكل لك بعد الارتباط. 

 

2- كن على طبيعتك

لا تغير طبيعتك أو تتظاهر بأنك شخص آخر لتجذب شريك الحياة. عليك أن تكون أصيلاً وأن تتصرف على سجيتك، ودع الطرف الآخر يحبك كما أنت. 

 

3- الحب المتبادل

لا بد من أن يبادلك الطرف الآخر الحب والاحترام، وأن لا تطغى مشاعر حبك تجاهه على كرامتك وشخصيتك، إذ ينبغي أن تكون المشاعر متوازنة بينكما. 

 

4- الجمال ليس كل شيء

لا ضير في أن يبحث المرء عن شريك حياة يتمتع بجاذبية كبيرة ومظهر جميل، إلا أن هذا الشرط لا يجب أن يكون أولوية في اختيار الشريك، وهنالك صفات كثيرة يجب أن توفرها في الشريك غير المظهر الجميل، مثل الاحترام، والأخلاق، والذكاء، والثقافة العالية.

   

5- الكلام المعسول قد لا يكون صادقاً

يعمد بعض الأشخاص إلى اجتذاب الآخرين بكلامهم المعسول الذي لا يكون في الكثير من الأحيان صادقاً أو نابعاً من القلب، لذا تجنب الانخداع بالكلام المعسول ولا تقع فريسة لحب شخص غير صادق. 

#حب #الشخص

أخبار ذات صلة

الشريك

5 طرق لتجنب الزواج من الشخص الخاطئ

اتبعي هذه الحقائق قبل الوقوع في الحب

الرجل

لهذه الأسباب يفضل الرجال الوقوع في الحب

18 علامة خفية لاكتشاف الشخص النرجسي

2017-636329615779391156-939_608x403

نصائح.. لتجنب سلبيات مواقع التواصل على حياتك الخاصة

الأكثر قراءة اليوم

التركيبة المرتقبة لمنظمة التحرير تكشف ملامح خليفة عباس و هؤلاء أبرز المرشحين

مجدلاني: اتفاق نهائي في ملف موظفي غزة وخلافات حول القضاء والجباية والاراضي

هدية غير متوقعة من تيريزا ماي لمحمد بن سلمان

صحيفة كويتية : إسرائيل وأمريكا على وشك ضرب سوريا

مقاضاة ضابطة لبنانية بشبهة تلفيق العمالة لإسرائيل لممثل

مدرب ليفربول يكشف سر تألق المصري محمد صلاح

الاحمد : تراجع وتيرة الضغوط على عباس للقبول بصفقة القرن

الأخبار الرئيسية

استشهاد احد عناصر المقاومة واصابة اخر في انفجار عرضي شمال قطاع غزة

الشهيد اعمير عمر شحادة

صور: شهيد وجريح برصاص الاحتلال الاسرائيلي في بلدة عوريف جنوب نابلس

الرئيس عباس

نتائج التقارير الطبية للرئيس عباس فاجأته ..

نتنياهو غوتيرس - ارشيف

نتنياهو يطالب بتقليص إضافي على موازنة "الأونروا" ونقل جزء منها للاردن

غزة -ارشيفية

القيادة الفلسطينية ترفض دعوة واشنطن لبحث الوضع في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية