لبناني يكشف زواجه السري من سعاد حسني

عالم الفن

فجر المنتج اللبناني شريف وحيد مفاجأة من العيار الثقيل، متحدثاً عن زواج سري جمعه بالفنانة الراحلة سعاد حسني.

وقال وحيد خلال مداخلته الهاتفية على إذاعة "ستار إف إم" الإماراتية إن الزواج استمر أشهر عدّة، وإنه كان يسكن معها منزلها بالزمالك.

وأضاف أنه تعرف على "السندريلا" في فيلم "حسن ونعيمة"، وجذبه جمالها الأخاذ وعفويتها وتلقائيتها المبهرة التي تخلق أجواءً كبيرة من المرح والسعادة.

وأكد "وحيد"، أنه حاول أن يحصل على منزل بنفس العقار التي كانت تسكن به "السندريلا"، ولكنه لم يستطع سوى استئجار سكن بالطابق المجاور لها ليكون قريبًا منها.

ونفى وحيد، أن يكون لـ"السندريلا" أبناء، كما أشاع البعض عندما رددوا أن عماد عبدالحليم ابنها، مؤكدًا أنها كانت تعاني مرض بالرحم يمنعها من الإنجاب.