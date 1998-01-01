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الموت يفجع وفاء عامر مرتين خلال أسبوع

السبت 10 مارس 2018 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الموت يفجع وفاء عامر مرتين خلال أسبوع



عالم الفن

 تعيش النجمة وفاء عامر حالة من الصدمة والإكتئاب بسبب رحيل الفنان عاطف طنطاوي، وهو أحد المشاركين في بطولة مسلسلها الجديد "السر" والذي إنتهت من تصويره مؤخراً.

وفاء عبرت عن صدمتها من خلال حسابها على فايسبوك، وكتبت: "قلبي وجعني اوي .. مش مصدقة أن الناس الجميلة راحت مننا .. لا إله إلا الله" .

وقبل وفاة عاطف طنطاوي بأيام، كانت وفاء قد أصيبت بحالة من البكاء الهستيري بعدما علمت بوفاة مازن السماحي وهو من ذوي الإحتياجات الخاصة وكان أحد المشاركين في بطولة مسلسلها "السر" وكان حريصاً على زيارة وفاء بمنزلها للعب مع ابنها.



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#الموت #وفاء عامر

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