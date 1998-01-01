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المدينة الأكثر إزعاجا في العالم

السبت 10 مارس 2018 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
المدينة الأكثر إزعاجا في العالم



وكالات / سما /

أعدت شركة "Mimi Hearing Technologies" الألمانية دراسة حول أكثر المدن إزعاجا، معتمدة في دراستها على بيانات تتعلق بالتلوث الصوتي.

الدراسة التي قامت بها الشركة الألمانية اعتمدت في دراستها على تأثير التلوث الصوتي الذي يؤثر على صحة الإنسان بشكل كبير الأمر الذي يسبب الاكتئاب وفقدان البصر.

كما شملت الدراسة 50 مدينة كبيرة في العالم، حيث قام الباحثون دراسة بيانات 200 ألف شخص لقياس قدراتهم على الاستماع.

ليخلص البحث إلى اعتبار مدينة قوانغتشو الصينية الأكثر تلوثا صوتيا في العالم، المدينة التي يصل عدد سكانها إلى 12 مليون نسمة بالإضافة لعدد كبير من المصانع.

ومن بين المدن الأكثر تلوثا ضوضائيا حلت مدن كبكين و نيودلهي و مومباي، أما المدن الأقل تلوثا فكانت فيينا وأوسلو وزيوريخ، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وفي وقت سابق وصفت منظمة الصحة العالمية التلوث الصوتي بأنه يؤدي إلى فقدان السمع و مشاكل في القلب بالإضافة لإلى إكتئاب.

ويعتبر التلوث الضوضائي أحد العوامل المهمة التي تؤدي إلى خفض مستوى الحياة في المدن.

#المدينة #إزعاج #العالم

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