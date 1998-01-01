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قريبا.. علامة التحقق الزرقاء متاحة لكل المشتركين على تويتر

السبت 10 مارس 2018 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
قريبا.. علامة التحقق الزرقاء متاحة لكل المشتركين على تويتر



وكالات / سما /

أعلن الرئيس التنفيذي في شركة "تويتر"، جاك دورسي، أمس الخميس، عن إمكانية حصول أي مستخدم على علامة التحقق الزرقاء قريباً، كجزء من خطتها لمكافحة الأخبار الزائفة والحسابات الوهمية وخطاب الكراهية على منصتها.

ووصف دورسي آلية منح علامة التحقق على الموقع بـ "المعطلة"، لافتاً إلى أن الشركة تعيد تقييم منح العلامة الزرقاء إلى المستخدمين. وكان حله المقترح: منح العلامة للمستخدمين كلهم.

وأوضح أن الهدف "فتح المجال أمام الجميع للحصول على العلامة الزرقاء"، وأضاف أن "الشركة تنوي القيام بالأمر للسماح للأشخاص بالتحقق من المزيد من الحقائق حول أنفسهم، من دون أن تتحيز لأي طرف"، في فيديو مباشر على "تويتر".

ولفت مدير المنتجات في "تويتر"، ديفيد جاسكا، إلى أن علامة التحقق الزرقاء لا تعني الحصول على تأييد "تويتر" أو مصداقية، كما يفهمها البعض، بل تهدف إلى التحقق من الهوية في الأساس.

يُشار إلى أن علامة التحقق الزرقاء مُنحت للمستخدمين يدوياً في السابق، ومعظم الحسابات المحققة تعود إلى شخصيات شهيرة، مثل سياسيين وإعلاميين وفنانين ورياضيين. لكن المعايير التي تعتمدها "تويتر" في تقييم المتقدمين إلى نيل العلامة الزرقاء تظل غامضة.

#تويتر #علامة التحقق #المشتركين

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