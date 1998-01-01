غالاكسي أس 9 يطرح نفسه كأفضل هاتف أندرويد

تطرح شركة سامسونغ ابتداء من 16 مارس/آذار الجاري هاتفها الجديد سامسونغ غالاكسي أس 9 الذي يتميز بخصائص فريدة على مستوى الكاميرا المحسنة واعتماد تقنيات تشغيل أحدث لنظام التشغيل أندرويد.

الشاشة والشكل

سيصل الهاتف الجديد للأسواق بحجمين، غالاكسي أس 9 بحجم 5.8 بوصات ومساحة تخزين تصل إلى 64 غيغابايتا، و"غالاكسي أس 9 بلس" بحجم 6.2 بوصات، بمساحة تخزين تصل إلى 128 غيغابايتا.

من حيث التصميم جاء الهاتف الجديد إلى حد كبير مشابه لإصدارات الشركة خلال العام الماضي وأبرزها غالاكسي أس 8، حيث يبدو الهاتفان متطابقين إلى حد كبير مع بعض الفوارق تخص السمك في بعض أجزاء الهاتف، ومنها الحواف، حيث جاء غالاكسي أس 9 أقل سمكا مع شاشة منحنية الأطراف تمتد على كامل الوجه الأمامي للهاتف.

الكاميرا

واكب المنتوج الجديد التطورات التكنولوجية في عالم الكاميرات لتكون كاميرته الأحسن مقارنة بنظيراتها.

وتسعى غالاكسي أس 9 إلى إنتاج أفضل لقطات للإضاءة المنخفضة وتسجيل فيديوهات بالحركة البطيئة، إذ توفر قدرات تصويرية أفضل في ظروف إضاءة خافتة باستخدام فتحة يمكن ضبطها بين "إف 1.5" و"إف 2.4" وهي بذلك أكبر فتحة عدسة لهاتف ذكي على الإطلاق.

وتلتقط كاميرا الهاتف وهي 12 ميغابكسلا صورا عالية الجودة مع دقة في التفاصيل، ومع التحسينات التي أدخلت على الكاميرا الأمامية والخلفية أضحى البون بينهما هامشيا.

وكانت سامسونغ قد كشفت عن هاتفها أول مرة في حفل نظمته الشركة الشهر الماضي تحت شعار "الكاميرا.. تصور جديد" (The camera.. Reimagined).

نظام العمل

جرى تطوير نسخة أندرويد الخاصة بهواتف سامسونغ "توتش ويز" خلال السنوات الماضية، ورغم أنه لم تطرأ تغييرات كبيرة في نظام التشغيل فإن هناك بعض الإضافات النوعية، أبرزها التحسين الذي طرأ على تقنية الوجوه التعبيرية "إيموجي" التي تنشئ وجوها تعبيرية فورية للمستعمل من خلال تتبع حركة وجهه عن طريق الكاميرا الأمامية.

وترتبط هذه التقنية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للمستعمل إرسال تلك التعبيرات الخاصة المطبوعة عبر تطبيقات التواصل.

كما أتى الهاتف الجديد بتقنية "هوية الوجه" التي تمزج بين المسح الذكي الذي يستعين بقزحية العين والتعرف على الوجه لإغلاق الهاتف.

ومن نقاط قوة منتج سامسونغ الذي سينزل للأسواق الأسبوع القادم اشتماله على مكبرات صوت ستيريو في أعلى الجهاز وأسفله بحيث تضفي على مقاطع الفيديو حيوية أكثر.

يشار إلى أن سعر "غالاكسي أس9 " عبر موقع سامسونغ الرسمي يبلغ 720 دولارا، في حين يبلغ سعر نسخته الأكبر "غالاكسي أس 9 بلس" 840 دولارا.