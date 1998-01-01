هيرنانديز يرفض تمثيل فرنسا بالمونديال

وكالات / سما /

رفض لوكاس هيرنانديز مدافع أتلتيكو مدريد، الانضمام لمعسكر المنتخب الفرنسي قبل مواجهة كولومبيا وروسيا وديا بنهاية الشهر الجاري، في إطار استعدادات "الديوك" لمونديال روسيا 2018.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية, أن هيرنانديز الذي يحمل الجنسية الفرنسية والمولود في إسبانيا رفض دعوة ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، للانضمام إلى القائمة الأولية لـ"الديوك"، التي ستخوض وديتين أمام كولومبيا في 23 مارس الجاري، وروسيا في 27 منه.

وقالت "أس", إن اللاعب يريد اللعب لمنتخب إسبانيا، رغم أن إجراءات حصوله على الجنسية الإسبانية قد تتأخر إلى سبتمبر المقبل، ما سيمنعه من المشاركة في مونديال روسيا 2018، إلا أنه لا يمانع في ذلك.

يشار إلى أن هيرنانديز شارك مع الفئات السنية المختلفة لـ"الديوك" حتى منتخب تحت "21 عاما"، ولم يلعب للمنتخب الأول، مما يتيح له فرصة اللعب مع أي منتخب آخر.