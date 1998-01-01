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زيدان لا يستبعد تعاقد ريال مدريد مع نيمار بـ400 مليون!

السبت 10 مارس 2018 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان لا يستبعد تعاقد ريال مدريد مع نيمار بـ400 مليون!



وكالات / سما /

فتح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الباب أمام التعاقد مع البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحيط الجدل حول مستقبل نيمار في الأيام القليلة الماضية رغم تعاقد باريس سان جيرمان معه من برشلونة مقابل 222 مليون يورو في الصيف الماضي، حيث تؤكد التقارير عدم شعور اللاعب بالسعادة في النادي الباريسي خصوصاً بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا.

وادعت بعض المصادر يوم أمس أن سان جيرمان يطالب بالحصول على 400 مليون يورو للتخلي عن نيمار في الميركاتو الصيفي، فيما أشارت مصادر أخرى أن ريال مدريد على استعداد لدفع مبلغ كهذا.

وقام أحد الصحفيين بسؤال زيدان عن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع نيمار مقابل 400 مليون، ولم يستبعد المدرب الفرنسي أن يحصل ذلك.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس “لقد دفعوا 222 مليون يورو قبل بضعة أشهر، أليس كذلك؟ هذه المبالغ موجودة الآن”.

 

وتابع “أتذكر عندما تم التعاقد معي مقابل 72 مليون يورو، وظننت حينها أنه شيء مستحيل وجنوني، لذلك ستصل الأسعار قريباً لـ400 مليون يورو في غضون 10 سنوات أو حتى أقل من ذلك”، واختتم زيزو حديثه “نيمار لاعب مناسب لأي فريق”.

واعتبرت صحيفة آس الإسبانية تصريحات زيدان بأنها تلميح لإمكانية توجه النادي للتعاقد مع نيمار في المستقبل القريب، وذلك لأنه كان لديه فرصة لكي ينفي كل ما يقال في وسائل الإعلام لكنه لم يفعل ذلك.

#نيمار #زين الدين زيدان #ريال مدريد

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