اليونايتد لـ بوجبا .. إما أن تطيع مورينيو أو ترحل

وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد تدعم مدرب الفريق جوزيه مورينيو بشكل كامل في خلافه مع النجم الفرنسي بول بوجبا.

وتوترت العلاقة بين مورينيو وبوجبا في الفترة الأخيرة، وخرج الأخير من التشكيلة الأساسية في عدة مباريات مهمة، الأمر الذي تسبب في استياء نجم يوفنتوس السابق.

وكان بوجبا قد أبدى اعتراضه على المركز الذي يشغله في خط الوسط، فهو يريد اللعب على الرواق الأيسر بحرية هجومية أكبر، ولم يعجب مورينيو هذا الأمر وطالبه بالالتزام بالتعليمات.

وبحسب صحيفة إندبندنت الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد وجهت تحذير شديد اللهجة لبوجبا “إما أن تكون مع مورينيو وتلتزم بتعليماته أو ترحل عن الفريق”.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إدارة الشياطين الحمر تضع رهانها على السبيشل ون لإعادة الفريق للقمة مجدداً وبناء مشروع طويل الأمد، حيث تم تجديد عقد مورينيو حتى عام 2020 قبل بضعة أشهر.

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وبات من الوارد رحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد في الصيف القادم، وهناك عدة خيارات أمامه أبرزها ريال مدريدوباريس سان جيرمان.