جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

اليونايتد لـ بوجبا .. إما أن تطيع مورينيو أو ترحل

السبت 10 مارس 2018 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونايتد لـ بوجبا .. إما أن تطيع مورينيو أو ترحل



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد تدعم مدرب الفريق جوزيه مورينيو بشكل كامل في خلافه مع النجم الفرنسي بول بوجبا.

وتوترت العلاقة بين مورينيو وبوجبا في الفترة الأخيرة، وخرج الأخير من التشكيلة الأساسية في عدة مباريات مهمة، الأمر الذي تسبب في استياء نجم يوفنتوس السابق.

وكان بوجبا قد أبدى اعتراضه على المركز الذي يشغله في خط الوسط، فهو يريد اللعب على الرواق الأيسر بحرية هجومية أكبر، ولم يعجب مورينيو هذا الأمر وطالبه بالالتزام بالتعليمات.

وبحسب صحيفة إندبندنت الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد وجهت تحذير شديد اللهجة لبوجبا “إما أن تكون مع مورينيو وتلتزم بتعليماته أو ترحل عن الفريق”.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إدارة الشياطين الحمر تضع رهانها على السبيشل ون لإعادة الفريق للقمة مجدداً وبناء مشروع طويل الأمد، حيث تم تجديد عقد مورينيو حتى عام 2020 قبل بضعة أشهر.

وبات من الوارد رحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد في الصيف القادم، وهناك عدة خيارات أمامه أبرزها ريال مدريدوباريس سان جيرمان.

#مانشستر يونايتد #بول بوجبا #مورينيو

أخبار ذات صلة

pogba

مورينيو غاضب من بوجبا بعد تعرضه للإصابة

بوغبا

مورينيو: لا نفتقد بوجبا أثناء غيابه

مورينيو يقدم خططه لضم بوجبا ويقطع الطريق امام برشلونة

114760-مورينيو-ودي-خيا-e1495056141776

مورينيو : دي خيا لن يرحل عن اليونايتد

thumb

مبابي يخشى اليونايتد بسبب مورينيو

wayne-rooney-jose-mourinho_z5f1opjd8xv81u2et8bpau9qp

مورينيو يأمل ببقاء روني مع اليونايتد

الأكثر قراءة اليوم

التركيبة المرتقبة لمنظمة التحرير تكشف ملامح خليفة عباس و هؤلاء أبرز المرشحين

الأحمد: لا توجد قوة في الأرض تستطيع فرض "صفقة القرن" على الفلسطينيين

ترامب يورط نفسه أمام الكاميرا.. موقف محرج بعد خطأ الموت

العثور على طفلة اردنية نهشتها كلاب ضالة حتى الموت

هدية غير متوقعة من تيريزا ماي لمحمد بن سلمان

مدرب ليفربول يكشف سر تألق المصري محمد صلاح

صحيفة كويتية : إسرائيل وأمريكا على وشك ضرب سوريا

الأخبار الرئيسية

نتنياهو غوتيرس - ارشيف

نتنياهو يطالب بتقليص إضافي على موازنة "الأونروا" ونقل جزء منها للاردن

مظاهرات المعلمين - ارشيف

مؤسسة الحق تطالب بوقف التقاعد القسري المبكر في وزارتي التربية والصحة بالضفة

الرئيس عباس

نتائج التقارير الطبية للرئيس عباس فاجأته ..

غزة -ارشيفية

القيادة الفلسطينية ترفض دعوة واشنطن لبحث الوضع في قطاع غزة

مجدلاني - ارشيف

مجدلاني: اتفاق نهائي في ملف موظفي غزة وخلافات حول القضاء والجباية والاراضي

الاتصالات الفلسطينية