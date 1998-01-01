تيلرسون من كينيا: " لست بخير

سما / وكالات /

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ألغى جدول أعماله السبت، في ثاني يوم من زيارته لكينيا.



وأضاف المتحدث ستيف غولدشتاين أن سبب إلغاء جدول الأعمال في زيارة تيلرسون لكينيا يعود "لأنه ليس بخير"، بحسب تعبيره.



وأكد أن "وزير الخارجية لا يشعر أنه بخير، بعد أيام عمل طويلة على قضايا كبرى (..) مثل كوريا الشمالية"، مشيرا إلى إلغاء كافة أنشطته التي كانت مجدولة اليوم.



وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال الخميس الماضي من أديس أبابا، إن إنهاء الاضطراب السياسي في إثيوبيا يتطلب منح المواطنين حريات أكبر، وإن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد يجب رفعها بأسرع ما يمكن.