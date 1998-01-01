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صحيفة كويتية : إسرائيل وأمريكا على وشك ضرب سوريا

السبت 10 مارس 2018 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة كويتية : إسرائيل وأمريكا على وشك ضرب سوريا



الكويت / وكالات /

 كشفت مصادر أميركية لصحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم، النقاب عن أن الولايات المتحدة واسرائيل على وشك تسديد ضربات الى سوريا.وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعرض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما الأخير في واشنطن، خطة تحرك عسكري شامل تهدف إلى التصدي لأنشطة إيران.

وتشمل الخطة العراق وسوريا ولبنان لا سيما قواعد إيرانية في سوريا وقطع "طريق طهران- بغداد- دمشق- بيروت" الذي تسعى إيران إلى شقه من طهران حتى البحر المتوسط، ومنع "ميليشياتها" من التمركز في النقاط الحدودية بين العراق وسورية والأردن.وبينت المصادر ان إسرائيل قد تستهدف لبنان إذا ما حاول "حزب الله" التصدي لتحركاتها.

في موازاة ذلك، أكدت مصادر عسكرية أميركية أن وزارة الدفاع الأمريكية فرغت عملياً من دراسة الخيارات التي سترفع إلى الرئيس ترامب، للرد على الهجمات الكيماوية التي نفذها النظام السوري، سواء في الغوطة الشرقية أو في مناطق أخرى.ورغم عدم ربط الضربة المتوقعة للمناطق التي شُنَّت منها الهجمات الكيماوية بأي خطط أخرى أميركية أو إسرائيلية، أكدت المصادر أن ترامب أجاز عملياً تلك الضربة، التي قد تتقاطع مع استعدادات إسرائيل للعب دور مباشر في الهجوم على القواعد الإيرانية في سورية.

#اسرائيل #اميركا #سوريا #ايران

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