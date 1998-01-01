قوات الاحتلال تعتدي على شاب في بيت لحم

بيت لحم / سما /

اصيب الشاب جهاد زواهرة من قرية المعصرة جنوب بيت لحم مساء اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب، ووصفت جراحه بالمتوسطة بعد نقله الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج .

وقال جواد زواهرة شقيق جهاد زواهرة ان قوة من جنود الاحتلال قامت باحتجاز جهاد على دوار مستوطنة "افرات" المقامة على اراضي قرى جنوب بيت لحم. واستخدمت البنادق في الاعتداء على زواهرة مما ادى الى اصابته برضوض وبعض الكسور في منطقة الظهر واسفل البطن .

ويشار الى ان هذه المره الثانية التي يتعرض فيها الشاب على اعتداء من قبل الاحتلال.