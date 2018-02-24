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العثور على طفلة اردنية نهشتها كلاب ضالة حتى الموت

الجمعة 09 مارس 2018 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على طفلة اردنية نهشتها كلاب ضالة حتى الموت



عمان / وكالات /

اعلنت الأجهزة الأمنية الأردنية، العثور على جثة طفلة نهشتها الكلاب الضالة بعد فقدها قبل أسبوعين خلال رحلة عائلية في لواء الموقر جنوبي العاصمة عمان.
و قالت مديرية الأمن العام ، في تصريح صحفي:  إنها عثرت على جثة الطفلة أمل في وادٍ بلواء الموقر، بعدما ضاعت من عائلتها خلال رحلة في منطقة رجم مبارك جنوبي عمان.
وأضافت المديرية، أن غرفة عمليات أمن إقليم البادية تلقت بلاغًا من أحد المواطنين بوجود جثة لطفلة في أحد الأودية في لواء الموقر، وعلى الفور تحركت المجموعات الأمنية للموقع.
وأوضحت المديرية أنه بعد معاينة الجثة اتضح أنها تعود إلى الطفلة المفقودة أمل منذ تاريخ 24/2/2018، مبينة أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتشير إلى تعرّضها للنهش من الكلاب الضالة.
وأشارت إلى أن الجهات المختصة باشرت بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.

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