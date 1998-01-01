ترامب يورط نفسه أمام الكاميرا.. موقف محرج بعد خطأ الموت

واشنطن / وكالات /

ورّط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب نفسه، مرة أخرى، أمام الكاميرا، خلال عملية التوقيع على فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم داخل البيت الأبيض.

وقال موقع "بوليتيكو" إن أحد عمال الصلب، يدعى سكوت ساوريتش، وهو رئيس اتحاد عمال الصلب في بنسلفانيا، ألقى كلمة أمام الحضور، شكر فيها الرئيس الأميركي وتحدث كذلك عن حالة والده الذي فقد عمله في الثمانينيات بسبب استيراد الفولاذ الرخيص.

وبعد نهاية مداخلته، تقدّم ترامب للمنصة وسأل ساوريتش عن اسم والده، فأجابه "اسمه هيرمان". فرد عليه الرئيس الأميركي قائلا "أبوك ينظر إليك من السماء وهو فخور بك".

فأصيب العامل بالدهشة، وأجابه "لا لا ... إنه ما يزال حيا". ووجد الرئيس نفسه، آنذاك، في ورطة وفي موقف محرج، فاستطرد قائلا "هو إذن أكثر فخراً بك".