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قيادي في حماس: من يتعاطى مع "صفقة العصر" عدو لنا

الجمعة 09 مارس 2018 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي في حماس: من يتعاطى مع "صفقة العصر" عدو لنا



غزة / سما /

قال يحيى موسى، النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس إن القرار الامريكي الأخير حول القدس "هو عبارة عن إقرار واقع الاحتلال وشرعنته".

وأضاف موسى في كلمة له خلال مسيرة للقوى الوطنية والاسلامية بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة "إن شعبنا مصمم للوصول لحقوقه وفلسطين أكبر من أمريكا وتاريخ فلسطين (أكبر من تاريخها) والقدس أكبر من واشنطن، فالقدس هي هوية أكثر من مليار مسلم وعربي"، مشددًا على أن المؤامرة يجب أن تسقط.

وأوضح موسى: "لا بد أن نحدد من العدو وهي إسرائيل، وكل من يتحالف مع عدونا لا بد أن يصنّف في خانة الأعداء".

#يحيى موسى #صفقة #القرن

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