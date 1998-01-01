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محافظة الخليل تشيع الشهيد الجعبري

الجمعة 09 مارس 2018 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

شيعت جماهير محافظة الخليل مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد محمد زين الجعبري (24 عاما) الذي أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، بمشاركة شخصيات وطنية.

وشيع جثمان الشهيد بعد إلقاء ذويه نظرة الوداع الأخيرة عليه، من مسجد الحسين بن علي، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء في حارة الشيخ وسط الخليل، وسط هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمواطنين العزل وإعدامهم بدم بارد.

كما رددوا شعارات مطالبة بتجسيد الوحدة الوطنية، ودول العالم للتدخل والوقوف مع شعبنا الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر.

#محافظة الخليل #محمد زين الجعبري

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