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الدنمارك: مشاركة فاعلة للجالية الفلسطينية في يوم المرأة العالمي

الجمعة 09 مارس 2018 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT



الدنمارك / سما /

شاركت اعداد كبيرة من ابناء الجالية الفلسطينية في الدنمارك في احياء ذكرى يوم المرأة العالمي.

ففي مدينة هيلسينيور شارك نادي الزيتونة في المسيرة التي جابت شوارع المدينة، تخللها رفع الاعلام الفلسطينية والدنمركية وصور لايقونة فلسطين الطفلة الاسيرة عهد التميمي، وتم توزيع بيان يطالب بوقف الاعتقالات السياسية من قبل الاحتلال، ومقاطعة الاحتلال ووقف ارهاب الدولة التي تمارسه دولة الاحتلال، الذي يتمثل في (الاعتقال السياسي، الابرتهايد، التطهير العرقي،، المستوطنات الغير شرعية، واحتلال دولة فلسطين).

اما في مدينة اورهوس، فلقد تزين متحف النساء بصور ايقونة فلسطين الطفلة الاسيرة عهد التميمي، وجابت مسيرة بالمشاعل شوارع المدينة.

#الدنمارك #الجالية الفلسطينية #يوم المرأة

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