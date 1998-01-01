الهباش يدين نصب خيام للمستوطنين في ساحة الحرم الابراهيمي

رام الله /سما/

أدان الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية قيام مجموعات من المستوطنين بنصب خيام في ساحة الحرم الابراهيمي بالخليل صباح اليوم الجمعة .

وأكد الهباش ان دولة الاحتلال ما زالت تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للامم المتحدة اليونسكو التي أكدت ان الحرم الابراهيمي في الخليل هو تراث اسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه ، مشيرا ان الحرم الابراهيمي في الخليل هو توأم الحرم القدسي الشريف وهما غير قابلين للقسمة او المساومة كانا وسيظلان حرمان اسلاميان ومسجدان مقدسان لكافة المسلمين في انحاء العالم .

واعتبر قاضي القضاة ان هذه المحاولات الفاشية والتي ينفذها مجموعات من الارهابيين المستوطنين في البلدة القديمة لمدينة خليل الرحمن ما كانت لتتم لولا الدعم المطلق والرعاية الكاملة من قبل حكومة الاحتلال التي تمارس إرهاب دولة منظم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومقدساته الاسلامية والمسيحية .وطلب الهباش في بيانه المجتمع الدولي بالوقوف امام مسؤولياته والدفاع عن القرارات الصادرة عنه والتي ضربتها دولة الاحتلال بعرض الحائط وادارت ظهرها لارادة المجتمع الدولي الذي أكد على حق المسلمين فقط في الحرمين القدسي والابراهيمي ، مطالبا في ذات الوقت بوقف المجزرة التي تقوم بها دولة الاحتلال عبر مجموعة من المستوطنين والجمعيات اليهودية المتطرفة بحق التراث الاسلامي في البلدة القديمة من مدينة الخليل ووقف أكبر عملية سرقة للتاريخ والتزوير الفاجر للتراث والثقافة الاسلامية والعربية في المدينة .

ودعا قاضي القضاة كافة العلماء والمفكرين ورجال الدين العرب والمسلمين الى شد الرحال الى فلسطين ونصب خيام النصرة والمؤازرة لإخوانهم الفلسطينيين والرباط في المقدسات الاسلامية في القدس والخليل وكافة أرجاء فلسطين والوقوف بوجه العنجهية المتطرفة التي تنتهجها دولة الاحتلال والتأكيد ان مساجد الله في فلسطين هي للمسلمين جميعا وليست للفلسطينيين وحدهم .

وأشاد الهباش بصمود ابناء شعبنا في مدينة الخليل الذين يواجهون شتى أنواع القهر والظلم من قبل دولة الاحتلال ومصممين على الصمود في الحرم الابراهيمي والرباط والصلاة فيه مؤكدا ان إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بمقدساته وحقوقه لن تلين أبدا ما دام فينا نفس نتنفسه .