الحكومة: المستوطنون يعيدون احتلال الحرم الابراهيمي

الخليل/سما/

نصب مستوطنون، يوم الجمعة، خياما في ساحة الحرم الابراهيمي بالخليل.

ودان مدير أوقاف الخليل اسماعيل ابو الحلاوة هذا الاجراء الجديد، مؤكدا ان ذلك يأتي ضمن محاولات المستوطنين والاحتلال للسيطرة على الحرم الابراهيمي وصبغة بصبغة يهودية.

وجدد مطالبة وزارة الاوقاف للاحتلال لرفع يده عن المسجد الإسلامي الخالص للمسلمين، داعيا مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والانسانية لكف يد الاحتلال عن الحرم الابراهيمي.

ولم يعرف الهدف من وراء نصب هذه الخيام.

من جهته وصف المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود قيام المستوطنين بنصب خيام في ساحة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ، بانه اعادة احتلال واضافة احتلال اخر تحت حماية الحكومة الاسرائيلية بقيادة غلاة المستوطنين والمتطرفين للحرم الشريف ولمدينتنا العربية الفلسطينية مدينة الخليل.

وحذر المتحدث الرسمي من خطورة استمرار المساس بالمقدسات في ارضنا العربية الفلسطينية من خلال اقتحامات المستوطنين وعناصر قوات الاحتلال الاسرائيلي مثلما يجري في المسجد الاقصى المبارك ومنع المصلين من الوصول اليه والى الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، اضافة الى منع رفع الاذان من على مآذنه نهائيا في أوقات كثيرة، الامر الذي يشكل مساسا سافرا بالشعائر الدينية، بما يمثل ذلك من اعتداء على المعتقدات وعلى القانون الدولي والانساني والاخلاقي وبما فيه من تجاوز لكافة اتفاقات وتفاهمات أبناء البشرية جمعاء على احترام معتقدات بعضهم البعض ،والتمسك بالوصايا السماوية والأرضية التي تنص على ذلك.

وجدد المتحدث الرسمي مطالبة مؤسسات المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات العالمية رفض وادانة اعتداءات الاحتلال والمساس بالمقدسات في فلسطين المحتلة ، وتنفيذ القوانين الخاصة بوقف ومنع الاعتداء على المقدسات.