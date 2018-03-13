صور ..الآلاف في شمال غزة ينتفضون ضد الحصار والانقسام والأوضاع المعيشية

غزة / سما/

استمراراً للتحركات الجماهيرية شارك الآلاف من جماهير شعبنا شمال قطاع غزة في مسيرة جماهيرية حاشدة دعت لها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين انطلقت من شارع الهوجة وجابت شوارع مخيم جباليا منددة بالحصار واستمرار الانقسام وبالأوضاع المعيشية الصعبة في القطاع، ورفضاً لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وشارك في الوقفة جمهور واسع تقدمهم قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة وحشد نسوي وشبابي كبير، والذين رفعوا أعلام فلسطين والشعارات واليافطات المنددة بالظلم والحصار والمشاريع التصفوية.

وأكدت الجبهة الراعية لهذه المسيرة بأنها ستواصل إعلاء الصوت عالياً لمعالجة الأزمات المعيشية المتفاقمة في القطاع من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وحل مشكلة الخريجين والعمال وفتح المعابر، والذي يأتي في سياق برنامجها الواسع والمتنوع والذي أقرته خلال شهر مارس الحالي، مشيرة ًأنها ستستمر في دق جدران الخزان على امتداد محافظات القطاع وأمام المؤسسات الرسمية، وغيرها حتى إنهاء هذا الواقع المجافي.

وجددت الجبهة الشعبية دعوتها لجماهير شعبنا إلى المشاركة الواسعة في تحركاتها الجماهيرية المتواصلة، لافتة أنها ستنظم يوم الثلاثاء الموافق 13/3/2018 الساعة الرابعة عصراً مسيرة تنطلق من مفترق السوق بمخيم الشاطئ، ومسيرة في محافظة رفح يوم الخميس الموافق 15/3/2018 تنطلق من أمام بلدية رفح الساعة الرابعة عصراً، ومسيرة في المحافظة الوسطى تنطلق من دوار البريج أبو رصاص يوم الخميس الموافق 17/3/2018 الساعة الرابعة عصراً، ومسيرة في محافظة خان يونس يوم الخميس الموافق 22/3/2018 تنطلق من عمارة جاسر الساعة الرابعة عصراً. كما ستنظم اعتصام للعمال والخريجين أمام مقر وزارة العمل بمدينة غزة يوم الأحد الموافق 25/3/2018 الساعة الحادية عشر صباحاً.





















































