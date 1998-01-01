حماس تطالب حكومة الوفاق بوقف "صناعة الأزمات "

غزة / سما /

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حكومة الوفاق الوطني بوقف ما اسمته صناعة الأزمات في وجه الشعب الفلسطيني، واصفة إياها بـ"حكومة الحصار".

وقالت الحركة على لسان القيادي مشير المصري، خلال مسيرة نظمتها "حماس" بمدينة غزة، اليوم الجمعة: "آن الأوان أن تكف السلطة الفلسطينية وحكومة الحصار عن صناعة الأزمات في وجه الشعب الفلسطيني".

وأكد المصري خلال كلمته، أن غزة رغم الآلام والمعاناة التي تعيشها، تؤكد أن خيارها المقاومة وتحرير تراب فلسطين .

وشارك في المسيرة مئات المواطنين، رافعين لافتات تؤكد خيار المقاومة، وإسقاط قرارات الإدارة الأمريكية.

ودعا المصري السلطة الفلسطينية وحكومتها إلى وقف التخابر والتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني، والتمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية بحسب تعبيره .

وشدد أن المواجهة الحقيقية لما يسمى بصفقة القرن وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يكون بالتوقف عن ملاحقة المقاومة، وترجمة نموذج الشهيد القسامي أحمد نصر جرار في الضفة الغربية، وإخوانه من الشهداء والمجاهدين ،وفق قوله.

ووجه المصري دعوته إلى الأمة العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها في مواجهة قرارات الإدارة الأمريكية، ومخطط إعادة صياغة التحالفات في المنطقة.

وقال: "على الساسة أن يراجعوا حساباتهم تجاه القضية الفلسطينية وعدالتها، وإننا على ثقة أن قرار ترمب سيعجل في زوال الاحتلال".