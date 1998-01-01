جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا»: مؤتمر دولي هام في روما 15 مارس لبحث الأزمة المالية

الجمعة 09 مارس 2018 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا»: مؤتمر دولي هام في روما 15 مارس لبحث الأزمة المالية



غزة/سما/

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، إن مؤتمرا هاما سيعقد في 15 مارس/آذار الحالي في روما، لبحث الأزمة المالية للوكالة بعد تجميد الولايات المتحدة الأمريكية مساهمتها.

وأضاف أبو حسنة، في حديث لموقع «الغد»، “لقد تم دعوة كل المانحين وأعضاء اللجنة الاستشارية إلى المؤتمر الهام والحاسم في تاريخ الوكالة، كما أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس سيحضر هذا المؤتمر، وسيتم عرض الحالة المالية للأونروا”، لافتا إلى أن الأونروا ستطالب خلال المؤتمر بسد العجز الموجود لديها.

ويصل العجز في ميزانية الأونروا قرابة نصف مليار دولار، وذلك نتيجة وقف المساعدات الأمريكية، التي وصلت إلى 300 مليون دولار، إضافة إلى عجز بقيمة 150 مليون دولار مرحّلة من عام 2017.

وأشار المستشار الإعلامي للأونروا إلى اللقاء، الذي جرى أمس الخميس، بين الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ومفوض عام الأونروا بيير كرينبول، والذي أبدى الرئيس الفرنسي عن دعمه للأونروا.

وأكد أبو حسنة، أن الأونروا لن توقف عملياتها في المناطق الخمس، مشيرا إلى أن التمويل المتبقي لديها حتى شهر يوليو المقبل.

ولفت  المستشار الإعلامي للأونروا إلى أنه في حال استمر العجز سيكون له تداعيات خطيرة وكارثية على الأوضاع الإنسانية والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وفي الثاني والعشرين من يناير الماضي أطلق المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بيير كرينبول، حملة عالمية من قطاع غزة، لدعم الوكالة بعد تقليص الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها للمنظمة الدولية بشكل حاد.

وقال كريبنول، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدرسة للاجئين في مدينة غزة: “نحن في لحظات حرجة للغاية، ولأجل ذلك نطلق حملة عالمية باسم «الكرامة لا تقدر بثمن» لدعم الوكالة التي تقف إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين”.

وأوضح المسؤول الأممي، أن الحملة أطلقت بسبب التقليص الدراماتيكي الأمريكي في التمويل المقدم للأونروا، مضيفا “هذه أزمة غير مسبوقة، وهذا القرار كان مفاجئا وضارا في نفس الوقت”، داعيا الجميع مساعدة الوكالة وتمكينها من تنفيذ التزاماتها نحو اللاجئين الفلسطينيين لإبقائهم على قيد الحياة.

وتعهد كرينبول أن “الأونروا” ستقف إلى جانب اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس والأردن ولبنان وسوريا، و”كشهاد لقضيتكم التاريخية وحقوقكم وكرامتكم أيضا وشدد على أن تفويض وكالة الغوث محمي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا أنه “ليس للبيع، وتم تمديده بغالبية 167 دولة”.

وفي منتصف يناير الماضي أكدت الخارجية الأميركية حجب الولايات المتحدة نحو نصف من المساعدات التي تمنحها للفلسطينيين عبر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

#الاونروا #مؤتمر #المانحين #عجز مالي

أخبار ذات صلة

الازمة الانسانية في قطاع غزة

يديعوت: الأزمة الإنسانية في غزة قد تؤدي للانفجار

احتجاجات غزة - الاونروا

الهندي: التوصل إلى تفاهمات مبدئية مع الاونروا لإنهاء الأزمة

غزة - ارشيف

جيش الاحتلال: الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة قد تؤدي إلى حرب جديدة

إجتماع دولي في بروكسل حول تمكين حكومة الوفاق بغزة

الرئيس عباس - اجتماع

عباس يطرح خطة لحل الأزمة في غزة.. تعديل وزاري قريب على الحكومة الفلسطينية

غزة -ارشيفية

النرويج و الاتحاد الأوروبي يدعوان لاجتماع طارئ لحل الأزمة بغزة

الأكثر قراءة اليوم

انتحار فتاة شنقا من جباليا شمال قطاع غزة

تركيا ترد على قرار حظر مسلسلاتها على قنوات "MBC"

﻿صحيفة عبرية: السعودية اقترحت على إسرائيل جعل الحرم القدسي الشريف منطقة دولية

ضغوط على الرئيس للقبول بالقرار الاميركي حول القدس وخيبة امل في رام الله من رد الفعل العربي

رغد صدام حسين: هذا ما حدث للعرب بعد وفاة والدي

اعتزال "الحاكم العسكري" للضفة وغزة خلال مايو وتعيين " أبو كميل " خليفة له

واشنطن : ترامب وكيم جونغ أون يتفقان على لقاء تاريخي في أيار

الأخبار الرئيسية

الأحمد

الأحمد: لا توجد قوة في الأرض تستطيع فرض "صفقة القرن" على الفلسطينيين

الشهيد محمد زين الجعبري

صور.. الخليل: استشهاد شاب اثر اصابته برصاص الاحتلال في الفم

مواجهات

إصابات بـ"الرصاص " والغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة وغزة

غرينبلات - ارشيف

غرينبلات يكشف :لقاء عقد امس بالقاهرة لإيجاد حلول حقيقية لمشاكل غزة وهذا ما قاله عن حماس

اللجنة التنفيذية

8 سيغادرون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

الاتصالات الفلسطينية