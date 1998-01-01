رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب في البريميرليج لشهر فبراير

وكالات / سما /

واصل محمد صلاح النجم الدولي المصري صنع التاريخ مع فريق نادي ليفربول بحصوله على جائزة أفضل لاعب فيالدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير الماضي.

وكان ابن الـ 25 ربيعًا قد تألق بشكل لافت للنظر في مباريات الشهر المنصرم، حيث سجل خلال المباريات الثلاث التي خاضها، محرزًا 4 أهداف وهو اللاعب الذي ساهم في أكبر عدد من الأهداف في المجمل، سجل 4 وصنع هدفين، ليقود الريدز لتحقيق انتصارين وتعادل وحيد.

وبذلك، يتفوق نجم تشيلسي الإنجليزي، فيورنتينا وروما الإيطاليين وبازل السويسري الأسبق على كل من: سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، موسى ديمبيلي نجم وسط توتنهام، إدين هازارد جناح تشليسي، باسكال جروس نجم وسط برايتون، جلين موراي هداف برايتون وشيردان شاكيري نجم ستوك سيتي في تصويت الجمهور لمنح الجائزة.

اللاعب الأعسر صرح عقب تتويجه الرسمي بهذه الجائزة قائلًا “من اللطيف الفوز بها للمرة الثانية. هذا شيء جيد ولكن في النهاية أقول أنا أحاول دائمًا مساعدتنا لنيل النقاط الثلاث ولنكون في مركز أفضل، هذا هو الشيء الأهم. ولكنه تتويج فردي، هذه الجائزة، ومن اللطيف الفوز بها مجددًا”.

يُذكر أن اللاعب الذي قاد منتخب بلاده لبلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا قد تُوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من قبل رابطة المحترفين الإنجليزية أكثر من مرة.