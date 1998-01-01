"القديس" على بعد خطوة من الرجوع لـ"الليغا"

وكالات / سما /

اقترب إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو، من العودة مجددا إلى الدوري الإسباني عبر بوابة ريال بيتيس، بعدما رحل عن صفوف ريال مدريد نحو فريقه البرتغالي في صيف 2015.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية, أن ريال بيتيس أبدى اهتماما بضم كاسياس، في ظل إعلان بورتو عدم تجديد عقد حارسه المخضرم, الذي ينتهي بختام الموسم الجاري.

وحال انتقاله إلى بيتيس، سيكون "القديس" على موعد مع اللعب مع أنطونيو أدان الحارس الحالي للفريق الأندلسي مرة أخرى، كونه تواجد معه في ريال مدريد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويمتد عقد أدان مع ريال بيتيس حتى نهاية الموسم المقبل، ولم يجدده بعد، ما يجعل إمكانية مغادرته الفريق واردة بنسبة كبيرة, في حال انضمام كاسياس الصيف المقبل.