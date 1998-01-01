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هاتف هواوي الجديد "ينقل" هذه الميزة من آيفون X

الجمعة 09 مارس 2018 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاتف هواوي الجديد "ينقل" هذه الميزة من آيفون X



وكالات / سما /

قالت تقارير إعلامية إن شركة "هواوي" الصينية ستطلق قريبا هاتفها الجديد "هواوي بي 20"، وذلك خلال مؤتمر عالمي تحتضنه العاصمة الفرنسية، باريس.

ومن المنتظر أن تعلن هواوي، خلال هذا الحدث، عن 3 أجهزة جديدة، هي "هواوي بي 20" و"هواوي بي 20 لايت" و"هواوي بي 20 برو".

وذكرت المصادر ذاتها أن إطلاق الهاتف وإخراجه إلى السوق سيكون يوم 27 من شهر مارس الجاري.

إلا أن أبرز ما جرى كشفه إلى حدود الساعة من تسريبات، هو أن الشركة الصينية ستنقل إحدى الميزات المتواجدة في هاتف "أبل" الجديد آيفون X.

وتعتمد الميزة على وجود نتوء في الجزء العلوي من الشاشة، والذي تتمتع به هواتف "آيفون X"، من أجل استغلال جميع جوانب الشاشة "من الحافة إلى الحافة"، وفقا لما ذكرت وكالة "سبونتيك".

#هواوي #هاتف

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