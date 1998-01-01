54 يدا بشرية مقطوعة تثير الهلع في روسيا!

غرائب و عجائب

عثر سكان على 54 يدا بشرية مقطوعة، في جزيرة تغطيها الثلوج قرب مدينة خاباروفسك جنوب شرقي روسيا، حسبما أفادت تقارير صحفية محلية.

وكانت الأعضاء جميعها موضوعة في أكياس بلاستيكية، باستثناء يد واحدة بلا كيس، إلى جوار موقع يقصده هواة صيد الأسماك.

وتسببت الواقعة الغامضة التي شهدتها جزيرة روسية في نهر "أرمر" قرب الحدود مع الصين، في صدمة السكان، وسط تساؤلات عن مصدر هذه الأيادي، فيما فتحت الشرطة تحقيقا.

ونقلت "الصن" البريطانية عن صحيفة "سيبيريان تايمز"، قولها إن هناك "لغزا بشأن الأشخاص الذين تخصهم هذه الأيادي، وكيف ومتى ولماذا تم قطعهم".

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الأيادي لا تزال تحتفظ ببصمات أصابع أصحابها، مما قد يساعد في إزالة بعض الغموض عن القضية.

وتشير احتمالات أولية إلى أن الأيادي تخص جثثا تمت سرقتها من مستشفيات، فيما قد يكون له علاقة بقضية إتجار في الأعضاء البشرية.