سعد لمجرد المشتبه فيه بالإغتصاب يطلق أغنية جديدة

وكالات / سما /

يطلق المغني المغربي سعد لمجرد، المُلاحق في فرنسا بقضية اغتصاب، أغنية جديدة في بلده الذي سمح له القضاء الفرنسي السفر إليه مؤقتاً.

وقال المغني في تغريدة على موقع تويتر إن المقطع المصوّر سينشر عند الساعة 20,00 من يوم الجمعة بتوقيت المغرب.

ونقلت وسائل إعلام أن سعد لمجرّد وصل مساء الأربعاء إلى الدار البيضاء.

وهو أوضح في رسالة صوتية نشرتها مواقع محلية أنه في زيارة مؤقتة إلى المغرب وأنه سيعود لفرنسا على الفور.

وقالت محامية الشابة المدّعية على سعد لمجرد، إن عليه أن يكون في فرنسا في التاسع من نيسان/إبريل للخضوع لفحص طبي على علاقة بالقضية.

وقد وجهت السلطات الفرنسية إلى سعد لمجرد البالغ 32 عاماً في 28 تشرين الاول/اكتوبر في باريس تهمة “الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة” وادخل السجن للاشتباه بانه اعتدى قبل يومين على ذلك في العاصمة الفرنسية على شابة في العشرين من العمر.

وسعد لمجرد متهم أيضاً في الولايات المتحدة في قضية اغتصاب تعود للعام 2010.

وحصدت الأغنية الأخيرة للفنان بعنوان “غلطانة” حوالى 110 ملايين مشاهدة على الانترنت، في حين تمت مشاهدة الشريط المصور لأشهر أغانيه “المعلم” أكثر من 450 مليون مرة.