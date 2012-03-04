إشادة مثيرة من نتنياهو بأداء هايلي .. "تسوماني من الهواء المنعش " !!

القدس المحتلة / سما /

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشكل مثير يعكس مدى رضا وسعادة الاحتلال الإسرائيلي بأداء مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدي جمعية الأمم المتحدة نيكي هايلي.



وعبر تغريدة له على "تويتر" ، خاطب نتنياهو هايلي خلال اجتماعها أمس، بقوله: "أود التعبير أمامك بمدى تقديرنا الكبير لدفاعكم عن إسرائيل وعن الحقيقة التي يأتي بها الرئيس ترامب وحضرتك إلى داخل أروقة الأمم المتحدة المعزولة".



وأضاف في وصف مثير: "هذا لا يعد مهب ريح من الهواء المنعش فحسب، وإنما يشبه تسونامي من الهواء المنعش"، مضيفا: "أنت تجعلين كل شيء أحسن"، بحسب تعبيره.