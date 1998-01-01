تركيا ترد على قرار حظر مسلسلاتها على قنوات "MBC"

انقرة / وكالات /

قال رئيس غرفة التجارة في اسطنبول أوزتورك أوران إنه إذا كان قرار مجموعة "MBC" السعودية وقف بث الدراما التركية على قنواتها موقفا ضد تركيا فإننا كمستثمرين نرى أنه يزيد من عزيمتنا.

وأكد أوران في بيان له ، أن "هناك تعاطفا كبيرا مع المسلسلات التركية وتركيا في هذه المنطقة الجغرافية، والانزعاج الرئيسي ناجم عن ذلك".

ولفت إلى أن من اتخذ قرار الحظر سيخسر، لأن المسلسلات التركية تلعب دورا هاما، وتربط الملايين بشاشات التلفاز، ليس في المنطقة العربية فقط، وإنما في كافة أنحاء العالم.

وشدد على عدم وجود قوة كافية لمنع الإنتاج التركي، وأردف: "حظر مسلسلاتنا يعني انخفاض عدد متابعي تلك القنوات، كما يوجد العديد من القنوات التي تخاطب العالم العربي غير MBC".

وأعلنت مجموعة "MBC"، يوم الاثنين الماضي، أن قنواتها أوقفت بث الدراما التركية، التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية في أنحاء الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم المجموعة، مازن حايك، إنه تم اتخاذ قرار: "وضعت بموجبه كافة الأعمال الدرامية التركية كليا خارج القنوات المنتمية إلى المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك اعتبارا من مطلع مارس الحالي، وحتى إشعار آخر"