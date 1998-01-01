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رغد صدام حسين: هذا ما حدث للعرب بعد وفاة والدي

الجمعة 09 مارس 2018 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رغد صدام حسين: هذا ما حدث للعرب بعد وفاة والدي



عمان / وكالات /

 نشرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مجموعة من التغريدات علقت فيها على مسيرة والدها وحال الدول العربية في الوقت الحالي.

وأكدت رغد في تغريدات نشرتها على حساب منسوب لها على موقع “تويتر” ويتابعها أكثر من 70 ألف متابع، افتخارها الشديد بوالدها.

وأشادت رغد بوالدها “الذي رفض أن ينحني” لما وصفتهم بـ”أذناب الفرس″، مؤكدة أن العرب لم يعرفوا بعده عزا أو كرامة، على حد وصفها.

وعبرت، عن افتخارها بوالدها، قائلة “أنا رغد صدام حسين عبد المجيد التكريتي صديقة الجميع وعدو أمريكا وعملائها والدي من خيرة الرجال وقائد عربي فقدناه بهذا العصر”.

وتابعت “رجل رفض أن تنحني كرامته وشهامته العربية لأذنب الفرس وعبدة الطاغوت الأمريكان رجل لم نعرف بعده أي كرامه وﻻ عز للعرب رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته”.

#رغد صدام حسين #العرب

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