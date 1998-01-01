حين يحبط السنوار ، على غزة السلام ولا عزاء !! خالد الصحراوي

السيد السنوار مسئول شاب ووطني قرر وقت كان الجميع في حالة يأس ان تكون هناك مصالحة ، وأفرح امهات عواجيز وشباب وملايين ان هناك بارقة امل الى غزة ..

قرار السنوار الشجاع والحكيم كان صاروخا باليستيا ضد المفسدين والمغرضين وضد من هم اعداء لوطنهم وابناء جلدتهم ..

نشاط السنوار بدايات تنفيذ بنود المصالحة التي كااااااانت متعثرة عثرة لا امل فيها كان مميزا ذلك النشاط بعقد لقاءات وورشات عمل مع شرائح متعددة في الوطن .. ولربما اول مرة نشاهد حماس الوطنية زمن السنوار بكل صراحة وليست حماس الاخوانجية ..

تلك ليست مقدمة لمديح رجل وطني ولست ممن يمتدحون اشخاص انما الامر توصيف لما تم ووقع وحدث بحسب الظاهر لنا .

الدافع للكتابة هنا هو غياب السنوار عن الاعلام وعن اي نشاط عام بعد ان كان نجم الميديا والاعلام العنكبوتي والفيس ، وتم تسريب ما تم لكن المقنع في التسريبات هو وصول السيد السنوار الى مربع اليأس والتشاؤم وتلك ليست صفة لقائد سياسي عسكري فهؤلاء القادة خاصة المخلصين منهم لاوطانهم يمنحوا ابناء شعبهم الامل وقت لا مجال للامل في الغد والمستقبل ..

نعم هناك من هو ضد المصالحة هنا وهناك ولكن وبعد عودة الوفد الامني المصري الى غزة والاقامة فيها في اطول مدة لوفد عربي مقيم بهدف كسر اي جمود للمصالحة عاود الامل ولكن بنسبة تقريبا قليلة جدا لا تساوي شيء مع التفاؤل الذي كان قبل خمسة اشهر ..

السيد السنوار من باب التذكير ليس الا ، نقول ..

لايهمك من خذلك او خالفك او تحداك داخليا وتنظيميا فنحن البشر لنا الظاهر ، والواضح لنا انك محبط وبردت عزيمتك من البطانة او زملائك الذين توهموا انهم يستطيعوا حكم البلاد اكثر واكثر لاغراض شخصية واطماع شخصية ايضا ..

عند الاختيار بين اهمية الدين او الانسان فالانسان اهم من الدين فما بالك ان كان الاختيار بين مصلحة حزب من بضع الاف من العناصر ومصلحة شعب يبلغ عدده مليوني مواطن .. فالمن ستكون الغلبة بالاختيار ؟ لقد اجبت بقرارك العزم على انهاء الانقسام لكنك الان يئست..

فلا تيأس اخي عاود نشاطك وحيويتك الوطنية نحو تغليب مصلحة الشعب على اي مصلحة اخرى اكمل التحدي مع فلاااااان ( دون ذكر اسمه ) واعطه الدرس له ولكل من اراد احباطك واحباط الملايين من ابناء الشعب .. اقلب الطاولة على رأس كل متخاذل وكل غير ذي بصيرة نحو مصلحة المواطن ثم المواطن ..

الحكومة ادرجت عشرين الف موظفا لحماس في موازنتها للعام الحالي يا اخي استجب وخد وطالب وحين تجد الحكومة تخاذلت لكل حادث حديث .. المهم التحرك السريع سيد سنوار حتى نضييع على الاخرين فرصة التخريب المتعمد والغير متعمد ..

السيد السنوار .. اخرج من نفق اليأس فلا حياة مع اليأس كما قالها الزعيم مصطفى كامل وبالبلدي حط ايدك في ايد ابومازن وانهوا مخلفات الانقسام بأقصى سرعة ولقد قلت في احد اللقاءات لك مع النقابات ان المصالحة تسير ببطء لتثبيت ما يتم .. ونزيد هنا ان التثبيت وقع لما تم وسيتم بقرارك العودة للشعب ..

السيد السنوار .. اطلب من الشعب الوقوف معك ودع الحكومة تتمكن ونفذ ما اتفقتم عليه من توريد جباية ونقترح فاجيء الجميع باسراع تنفيذ الملف الامني حتى .. فلابد بعد تلك الغيبة عودتك بما هو جديد ومبدع ولا تحبط فا احباطك يجلب النكبات الى غزة والى مشروعنا الوطني لسبب بسيط ان من يبقى بالساحة سيعبث بها لاغراض شخصانية ليس الا فلا تدعه يدمر قضيتنا ارجع وعود الى الشعب بين الشعب فقيره وغنيه طالبه وتاجره ، ابومازن ليس عدوك ولست عدوه ، وفتح لن تخذلك المهم ان نتقدم الى الامام .. تحرك اخي فما عادت غزة تحتمل فعل ورد فعل على نفس اسطوانات الانقسام .. نريد فعل ورد فعل نحو غد مشرق ومستقبل باهر لتوجد العزيمة والباقي سهل تحقيقه .. ويا سيد سنوار غزة مش بلد ابوهم للمخربين والمتسلطين وبكل صراحة ..

حين يحبط السنوار فا على غزة السلام ولا عزاء .. ونظن وانت كذلك غزة لا تحتمل . ان كل التنظيمات والاحزاب والنقابات والمؤسسات مجتمعة لا تساوي مصالحها حزن اب لا يستطيع تأمين مصروف ولده للمدرسة .. دعوكم من الشعارات فلن يأكل المواطن مبادىء ونظريات ولن يلبس قيم هناك خبز وثياب وحياة .. ولا يغرنك اسماء سموها هم واتباعهم ما يطلق عليه ، مؤتمر انقاذ وطني ، كلمة حق يراد بها باطل فالاولى البناء على ما هو قائم باصلاح ما فسد والبناء عليه هناك بيت كبير للجميع منظمة التحرير دعوكم من هرطقات انقاذ وطني انه تدمير وطني .. والله الموفق ..