فيديو.. مارسيليا يحقق فوز ممتع على أتلتيك بيلباو

وكالات / سما /

اقترب مارسيليا الفرنسي من بلوغ ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد تحقيقه لفوز كبير على أتلتيك بيلباو (3ـ1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيلودروم في ذهاب دور 16.

وافتتح مارسيليا نتيجة التسجيل بعد دقيقة واحد على صافرة الانطلاقة بهدف لوكاس أوكامبوس فيما عزز ديميتري بايت بعدها النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 14.

وقلص النادي الباسكي النتيجة في الدقيقة 45 من نقطة الجزاء بهدف ادوريز، لكن مارسيليا سيعود لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 57 سجله لوكاس أوكامبوس.

وعن نفس الدور حقق لايبزيج الألماني فوزا صغيرا على ضيفه زينيت سانت بطرسبرج الروسي بهدفين لواحد، وسجل للنادي الألماني كل من ارميندو توي نا بانيا، و تيمو فيرنر، في الدقيقتين 56 و 77، فيما قلص دومينيكو كريشيتو النتيجة للضيوف في الدقيقة 83.