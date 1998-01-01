جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. مارسيليا يحقق فوز ممتع على أتلتيك بيلباو

الجمعة 09 مارس 2018 01:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مارسيليا يحقق فوز ممتع على أتلتيك بيلباو



وكالات / سما /

اقترب مارسيليا الفرنسي من بلوغ ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد تحقيقه لفوز كبير على أتلتيك بيلباو (3ـ1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيلودروم في ذهاب دور 16.

وافتتح مارسيليا نتيجة التسجيل بعد دقيقة واحد على صافرة الانطلاقة بهدف لوكاس أوكامبوس فيما عزز ديميتري بايت بعدها النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 14.

وقلص النادي الباسكي النتيجة في الدقيقة 45 من نقطة الجزاء بهدف ادوريز، لكن مارسيليا سيعود لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 57 سجله لوكاس أوكامبوس.

وعن نفس الدور حقق لايبزيج الألماني فوزا صغيرا على ضيفه زينيت سانت بطرسبرج الروسي بهدفين لواحد، وسجل للنادي الألماني كل من ارميندو توي نا بانيا، و تيمو فيرنر، في الدقيقتين 56 و 77، فيما قلص دومينيكو كريشيتو النتيجة للضيوف في الدقيقة 83.

#مارسيليا #أتلتيك بيلباو

أخبار ذات صلة

برشلونة - ارشيف

فيديو.. برشلونة يقسو على أتلتيك بيلباو بثلاثة اهداف

أتلتيك بيلباو يتوج بالسوبر ويحرم برشلونة من حلم السداسية

فيديو.. إصابة خطيرة لنيمار أمام مارسيليا

(فيديو) بطولة اسبانيا: أتلتيك بلباو يواصل صحوته ويفوز على إسبانيول

أدوريس يبهر العالم بهدف مجنون في شباك مارسيليا (فيديو)

ريال مدريد يقهر بيلباو .. (فيديو)

الأكثر قراءة اليوم

العثور على جثة مواطن مقتولا في غزة

تفاصيل "الإستراتيجية" الجديدة التي طرحتها "حماس" على الفصائل الفلسطينية

اقتصاد غزة شبه المنهار يدفع بمئات رجال الأعمال إلى السجن

آلاء أبو مصطفى.. شابة فلسطينية تبرع في " فن الخدع السينمائية"

بالفيديو.. أسد يهاجم طفلة في السعودية

اسرائيل توجه نداء للأمم المتحدة لاستخدام المجال السعودي

فيديو مؤلم: عجوز لبناني مريض يئن وأميركية تصفعه

الأخبار الرئيسية

إطلاق نار تجاه نقطة مراقبة اسرائيلية قرب حوارة

شنق -ارشيفية

انتحار فتاة شنقا من جباليا شمال قطاع غزة

الشروق المصرية: عواصم عربية تنصح الرئيس عباس بقبول "صفقة القرن" قبل فوات الاوان

عريقات - ارشيف

عريقات : حماس تواصل رفض الشراكة السياسية وتصر على البقاء كسلطة موازية في غزة

وزارة التمنية الاجتماعية بغزة: قرار توافقي بعودة 81 موظفاً من القدامى يوم الاحد المقبل

الاتصالات الفلسطينية