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إطلاق نار تجاه نقطة مراقبة اسرائيلية قرب حوارة

الجمعة 09 مارس 2018 01:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق نار تجاه نقطة مراقبة اسرائيلية قرب حوارة



نابلس / سما /

اطلق مسلحون مساء الخميس النار  من سيارة مسرعة  على نقطة مراقبة عسكرية اسرائيلية قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

وذكرت مصادر عبرية ان 4 رصاصات اطلقت باتجاه النقطة واحده اخترقت النافذة نحو الجنود دون اصابات.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة من الجنود الى مكان العملية، خاصة بعد انباء عن اسحاب المركبة من المكان.

  وذكرت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال اغلقت جميع الحواجز المحيطة بمدينة نابلس بشكل كامل بعد اطلاق النار.

  وأوضحت ان قوات الاحتلال اغلقت حاجزي حوارة  دير شرف بشكل كامل، فيما تقوم باعمال تفتيش للمركبات على حاجز زعترة.

#إطلاق نار #حوارة

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