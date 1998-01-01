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هيلي: قلقون جدا على مصير "إسرائيل"

الخميس 08 مارس 2018 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيلي: قلقون جدا على مصير "إسرائيل"



واشنطن / وكالات /

أعربت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الخميس عن قلها على مصير الاحتلال الإسرائيلي جراء التهديدات التي تواجهه، وخاصة من قبل إيران.

وقالت هايلي خلال لقاء مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في نيويورك "أعتقد بأنه يتم التركيز على إيران حاليًا؛ لأننا قلقون جدًا وأنا قلقة جدًا على إسرائيل".

وأضافت "اعتقد بأن الإسرائيليين باتوا يشعرون بأنهم مهدَّدين أكثر فأكثر وكذلك أعتقد بأنه سيتوجب عليهم اتخاذ قرارات، وأخشى عدم اتخاذهم للقرارات الصائبة".

وتطرقت هايلي خلال لقائها إلى موقف الأمم المتحدة من إسرائيل، بالقول إنه "لأمر مدهش، كونه اتسم في الماضي بأنه مسيء".

وقالت لنتنياهو: "أفكر بأنني قلت لك في مناسبة سابقة أنني أشعر بالأسف على داني دانون (المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة)، بسبب ما كان يضطر لمواجهته.

وحسب هايلي فإن "التعامل كان مسيئًا في الماضي ولكنه بات يتحسن قليلاً. إنهم لا يريدون أن يتم توبيخهم فيبدون التفهم".

وثمن نتنياهو دفاع هايلي عن إسرائيل في "الأروقة المعزولة، التي ما زالت رطبة من الكلام المسموم الذي يتم توجيهه لإسرائيل، مما لا يعدّ مهب ريح من الهواء المنعش فحسب وإنما يشبه التسونامي من الهواء المنعش".

#هيلي #قلق #إسرائيل

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