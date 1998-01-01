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فيديو: أم من غزة رزقت بطفلة بعد انتظار 13 عاما تتمنى الموت لهذا السبب

الخميس 08 مارس 2018 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: أم من غزة رزقت بطفلة بعد انتظار 13 عاما تتمنى الموت لهذا السبب



وكالات

يجسد حال أم فلسطينية ورضيعتها، المأساة المتشعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في كافة أمكان تواجده، وخاصة المرأة الفلسطينية بسبب الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته المختلفة.


وأكدت سعاد أبو مغصيب (40 عاما)، وهي من مواليد مصر وسكان مدينة قلقيلة بالضفة الغربية المحتلة سابقا، والمقيمة مع زوجها فتحي أبو مغصيب (51 عاما) في قطاع غزة، أنها تعيش ظروفا صعبة للغاية، بسبب إعاقة زوجها، وهدم بيتها من قبل قوات الاحتلال في الحرب الأخيرة على القطاع عام 2014.


وأوضحت في مكان إقامتها المهدم بسبب قذائف قوات الاحتلال، والواقع على مقربة من الحدود الشرقية لقطاع غزة، أنها لا تستطيع أن توفر لرضيعتها "منة الله" والتي رزقت بها بعد 13 عاما، المستلزمات الأساسية من حليب وغيره من الاحتياجات.

#أم #غزة #موت

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