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الجيش المصري: مقتل 105 إرهابيين في سيناء

الخميس 08 مارس 2018 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش المصري: مقتل 105 إرهابيين في سيناء



القاهرة/وكالات/

اعلن "الجيش المصري قتل 105 أفراد مسلحين في سيناء، خلال تنفيذ المهام لتطهير سيناء من البؤر المسلحة" مؤكدا أن العمليات مستمرة حتى تحقيق كافة أهدافها المخططة.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي خلال وقائع المؤتمر الصحفي الثالث للعملية الشاملة "سيناء 2018"، الذي نظمته إدارة الشؤون المعنوية بالمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إنه تم تدمير جميع أماكن والبؤر "الإرهابية والتكفيرية" والتجمُعات الخاصة بهم، وضبط 2829 فردا مشتبه بهم ومطلوب جنائيا، إضافة إلى إطلاق سراح جزء كبير منهم.

وأشار إلى أنه استشهد 16 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 19 آخرين، إضافة إلى ضبط 129 بندقية خرطوش و461 فردا أثناء محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية، وتدمير 116 مزرعة لنبات البانجو، وضبط حوالي 51,6 طن من المواد المخدرة.

وأضاف الرفاعي، إنه تم تدمير 1907 أوكار ومخازن وملاجئ خاصة بالعناصر الإرهابية التكفيرية، وتم أيضا تدمير 2 مركز إعلامي ومركزي إرسال تستخدمها العناصر الإرهابية في سيناء، إضافة إلى اكتشاف وتدمير 471 عبوة ناسفة.

وأوضح أنه تم ضبط وتدمير 157 سيارة و357 دراجة نارية، و129 بندقية خرطوش على الحدود العربية، واكتشاف وتدمير 5 فتحات نفق على الحدود الشرقية بشمال سيناء، كما تم ضبط 2 مليون و150 ألف قرص مخدر على الحدود الغربية.

#الجيش المصري #الارهاب #سيناء

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